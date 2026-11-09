Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La mortalidad materna ya es más alta entre derechohabientes del IMSS que en población sin seguridad social, revela el informe Salud Quebrada. Retos, reformas y resultados del sistema de salud en México.

Según el estudio, en el año 2000, la mortalidad materna en la población con seguridad social (en su mayoría derechohabientes del IMSS) era muy baja, de apenas 32 muertes maternas por 100 mil nacidos vivos. Y era relativamente alta en la población pobre sin seguridad social, con 86 muertes maternas por 100 mil nacidos vivos.

Para 2022, se registraron 74.3 muertes maternas por 100 mil nacidos vivos en la población con seguridad social y en población sin seguridad social se redujo a 71.8 muertes por cada 100 mil nacidos vivos, alertó Octavio Gómez Dántes, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y uno de los autores del informe.

«Una cosa verdaderamente escandalosa. Ahorita, gracias las (protestas) de los trabajadores del IMSS, nos estamos dando cuenta, de que las condiciones de la seguridad social no eran tan buenas como suponíamos», señaló.

En el informe participaron investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, El Colegio de México, el Instituto Nacional de Cancerología, entre otras instituciones.

Cada vez más lejos

La Presidenta Claudia Sheinbaum impulsa el Servicio Universal de Salud, pero durante los dos últimos sexenios, el porcentaje de la población sin aseguramiento en salud creció de 4.9 por ciento, en 2018, a 36.2 por ciento, en 2025.

«El porcentaje de la población sin afiliación aumentó de 4.9 por ciento en 2018 a 36.2 por ciento en 2025, un incremento de 31.3 puntos porcentuales, equivalente a un aumento relativo de aproximadamente 639 por ciento», alertó Diego Cerecero, también investigador del INSP y otro de los autores del informe Salud Quebrada.

Alertó que la brecha se incrementó, y en lugar de faltar menos, falta más para llegar a la cobertura universal de salud.

Advirtió que, además, datos desagregados revelan que en Chiapas la brecha se incrementó considerablemente, pues 76.6 por ciento de su población carece de aseguramiento; seguido de Puebla, con 65.4 por ciento y Guerrero, con 63 por ciento.

El experto enfatizó en que, para alcanzar una cobertura universal de salud, se requieren condiciones que deben cumplirse simultáneamente.

«Las personas tienen que tener los servicios de salud que necesitan, con la calidad y en el momento en el que los requieren, y deben acceder a éstos sin que representen una carga financiera», aclaró.

«Es decir, no estamos diciendo que todos tengamos IMSS o que sólo existe el Seguro Popular y todos tengamos Seguro Popular. Puede haber muchos esquemas, puede haber muchos tipos de seguros, de aseguramientos».

Igualmente, precisó, la cobertura universal de salud de ser totalmente gratuita.

«Cuando nosotros vamos a nuestro centro de salud más cercano, a la Secretaría de Salud, porque nos rompimos un brazo, y nos dan atención, y no pagamos nada, es porque ese servicio ya se pagó antes con los impuestos».

Respecto al porcentaje de hogares que tuvieron gastos excesivos en salud, ya sea catastróficos o empobrecedores, señaló que éstos crecieron 73 por ciento entre 2014 y 2024, al pasar de 2.4 por ciento a 4.2 por ciento.

«Casi 6 millones de hogares enfrentaron gastos excesivos en 2024 y es lo que representa ese 4.2 pro ciento».