El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó los Indicadores Laborales para los Municipios de México (ILMM) correspondientes al primer trimestre de 2023. En Aguascalientes, de los 11 municipios, uno registró un incremento en su población económicamente activa (PEA), mientras que los otros 10 mantuvieron sus tasas estables. Todos los municipios mostraron un crecimiento en la población ocupada, señalando un desarrollo positivo en el ámbito laboral de la región, sin que se registraran disminuciones.

No obstante, el panorama del empleo informal presenta variaciones. De los 11 municipios, nueve experimentaron un incremento en la población ocupada informalmente, y dos no presentaron variaciones, subrayando así el reto persistente que representa el empleo informal para las políticas laborales estatales.

A nivel nacional, se observan contrastes destacados, ya que todos los municipios de Colima y Baja California Sur registraron tasas elevadas de PEA, mientras que entidades como Chiapas, Guerrero, Puebla y Oaxaca enfrentaron altas tasas de informalidad laboral. Los datos indican que 257 municipios aumentaron su PEA, 36 experimentaron una disminución y 2,176 permanecieron estables.

Estos indicadores sugieren que, aunque la mayoría de las tasas estimadas para los ILMM 2023 no mostraron variaciones destacadas en comparación con el año anterior, los retos en materia de informalidad laboral continúan. El caso de San Francisco de los Romo, en Aguascalientes, ejemplifica esta tendencia, mostrando avances y desafíos sostenidos en el sector laboral.