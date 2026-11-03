Silvia Olvera Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Para 2030, cuando las empresas tengan que implementar las 40 horas de jornada laboral a la semana, el costo de nómina se podría encarecer hasta en 190 mil millones de pesos, casi 10 mil millones de dólares, para las empresas con programa Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), proyectó Luciano Diorio, director general de Grupo Hi-Tec.

El especialista en tecnologías de la información, maquinaria CNC y manufactura avanzada explicó que, con base en las 2.81 millones de personas que trabajan en plantas de empresas IMMEX para ese año, con 8 horas menos en la jornada laboral, se requerirán como mínimo 460 mil personas adicionales en ese sector para sostener los procesos que hoy se hacen en una jornada de 48 horas a la semana.

Durante su ponencia en la 51 Convención Nacional Index que se realizó en Monterrey, Diorio añadió que actualmente una planta promedio IMMEX emplea a 540 personas.

«Una planta promedio IMMEX hoy, si no hacen nada y siguen produciendo lo mismo, en 2030 necesitará 88 personas más porque la reforma lo que hace es que, al quitar 8 horas, de 48 a 40 horas, está aumentando en 20 por ciento tu costo de mano de obra», expuso.

El problema, advirtió, es que actualmente muchas empresas no saben cuál es el impacto ni cómo automatizar para ser más eficientes, justo cuando en enero próximo entra en vigor la reducción gradual de la jornada, con dos horas menos, lo que encarecerá la hora-producción.

«Muchas empresas no saben cuál es el impacto y no saben cómo automatizar para ser más eficientes, hay que despertar esa conciencia de que tienes que automatizar para volver a aumentar tu producción.

«Hoy el dato que tenemos es que sólo una de cada cuatro empresas tiene el cálculo hecho de lo que verdaderamente le va a afectar esa reducción de horario laboral» acotó.

Diorio aclaró que automatizar no significa sólo instalar robots, sino que es parte de toda una estrategia para producir lo mismo en 40 horas a la semana para 2030.