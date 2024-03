CIUDAD DE MÉXICO .-El actor Héctor Parra recibió una nueva sentencia, ahora aumentada a 13 años y 10 meses, luego de haber perdido el juicio por apelación debido a la denuncia que recibió tiempo atrás por parte de su hija Alexa Hoffman, quien lo acusó de realizarle tocamientos indebidos cuando era pequeña.

La pena se extendió porque ahora no sólo se le está imputando el delito de corrupción de menores, sino también el de abuso sexual a una menor, mismo del que había sido absuelto en mayo del 2023 pero que, de acuerdo con los magistrados, también debía ser considerado.

Parra, de 47 años y quien ha aparecido en telenovelas como La Pícara Soñadora y El Vuelo del Águila, ya había sido condenado a 10 años y seis meses de cárcel y permanece en prisión preventiva desde junio de 2021, en el Reclusorio Oriente.

Después de confirmarse la nueva sentencia, Samara Ávila, abogada del actor, dijo que si bien no eran buenas noticias, su cliente se encontraba dentro del rango mínimo de sentencia.

«Afortunadamente la penalidad no incrementó tanto, se esperaba una penalización de 42 años. Por fortuna, el juez considera que podemos quedarnos en el parámetro de las mínimas, y así se solicitó por parte de esta defensa», dijo a los medios de comunicación.

Ávila reconoció que le hubiera encantado darle mejores noticias a Daniela, la otra hija de Parra y quien siempre ha defendido abiertamente la inocencia de su padre.

«Es un camino que vamos a seguir. Me hubiera encantado darle mejores noticias a Dani y al señor Héctor Parra, pero estamos dentro de un mínimo de aumento de penalidad», aseguró.