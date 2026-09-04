Ernesto Sarabia Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Ante el fuerte incremento anual de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos en julio, en los primeros siete meses del año en curso, el valor acumulado de las ventas al mercado estadounidense logró un máximo histórico, tras presentar su mayor tasa de crecimiento anual en un cuatrienio.

La exportación de mercancías de México a EU ascendió a un récord de 358 mil 707 millones de dólares de enero a julio de 2026, lo que implicó un aumento de 16 por ciento respecto al mismo lapso del año anterior, de acuerdo con cifras del del Departamento de Comercio.

La tasa que han observado las exportaciones en lo que va del año fue muy superior a la de 6.9 por ciento anual en el periodo de enero a julio de 2025 y el indicador sumó su sexto año con avances, después de hundirse en 17.4 en 2020 por el impacto de la pandemia.

Las importaciones del País provenientes de EU subieron 16.8 por ciento a tasa anual a 229 mil 817 millones de dólares, un nivel sin precedentes.

Al restar a las ventas al exterior las importaciones, el País contabilizó un superávit comercial récord con EU por 128 mil 890 millones de dólares en el periodo de enero a julio, al reportar un alza de 14.5 por ciento anual.

Los números del Departamento de Comercio indican que México se mantuvo como el principal socio comercial de Estados Unidos, al registrar un comercio bilateral por 588 mil 524 millones de dólares en los primeros siete meses de 2026, un valor 16.3 por ciento mayor al del mismo periodo del año previo.

Canadá tuvo el segundo puesto entre los socios comerciales de EU, con 439 mil 141 millones de dólares y China el tercero, con 221 mil 562 millones.

Solamente en julio, las ventas mexicanas a EU se anotaron su mayor avance anual en 62 meses, con una variación de 33.6 por ciento, solo menor al 109.4 por ciento de mayo de 2021.

Con esto, las exportaciones lograron nueva marca por 60 mil 550 millones de dólares, al tiempo que las importaciones desde Estados Unidos repuntaron 18.3 por ciento a 34 mil 240 millones de dólares.

Lo anterior se tradujo en un comercio bilateral por 94 mil 790 millones de dólares y con ello, en julio, México conservó el primer puesto como socio de EU.