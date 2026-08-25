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MADRID, España: El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que habrá una reducción de la «epidemia» de autismo, una condición que ha relacionado con las vacunaciones.

«Vais a ser testigos de una gran diferencia en la tasa de autismo, que es como una epidemia», ha declarado Trump este lunes durante un acto público en la Casa Blanca.

Trump ha recomendado así a las familias que reduzcan y espacien las dosis de las vacunas administradas a los menores de edad con «pinchazos pequeños» en lugar de una sola dosis, una postura desmentida recurrentemente por las autoridades médicas, que descartan cualquier relación del autismo con las vacunaciones.

«Instamos vehementemente que cuando consigas las dosis para vuestros hijos pequeños, creo que tiene que ver con prevenir el autismo, tienes que pedir al médico que le pongan cinco dosis pequeñas en lugar de una grande», ha explicado.

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Undios «hasta la fecha los estudios siguen demostrando que las vacunas no están relacionadas» con el autismo.