Mauricio Ángel Agencia Reforma

CDMX.- En los 10 años que Samo estuvo fuera del grupo Camila, prácticamente no vio a Mario Domm y Pablo Hurtado por vivir en diferentes países. Pero lejos de que la distancia los haya afectado, al volver a unirse se dieron cuenta que se entienden musicalmente más que nunca.

La agrupación regresó a su alineación original completa, pero los integrantes resaltaron que no son los mismos, pues cada uno ha vivido cosas diferentes y eso los nutre para componer e interpretar de nuevas maneras.

«Los tres hemos crecido como personas, hemos madurado, aprendido del pasado, nos hemos dado cuenta de los altibajos de esta carrera y cómo extrañábamos la magia que existía cuando estábamos los tres. Pasando el tiempo pones en perspectiva las cosas y dices: ‘¿Por qué no volverlo a intentar desde una perspectiva diferente, más madura?’.

«No solamente es hacer un reencuentro de esos de nostalgia, hemos estado trabajando mucho para que haya nuevas canciones para que esto sea el comienzo de una nueva etapa, que ojalá dure muchos años más. Tenemos algo que decir con estas nuevas canciones, hay mucha profundidad», afirmó Pablo Hurtado en encuentro con los medios en el Auditorio Nacional.

Mientras Samo se dio la oportunidad de hacer una carrera como solista y colaborar con otros colegas, Domm y Hurtado han tenido hijos y establecido sus familias, algo que les resultaba complicado con el ritmo de trabajo que llevaban hace una década.

Todo ello, creen los intérpretes de «Mientes», los hizo estar en un equilibrio interior mayor, por lo que han dejado atrás cualquier malentendido o aspereza provocada por el ajetreo que vivían.

Domm adelantó que la intención del grupo es hacer un disco nuevo, el cual llegará a finales de 2023 o principios de 2024 junto con una gira.

La banda Camila aseguró que su nuevo sencillo, «Fugitivos», es una clara señal de que no se quedarán atorados en el pasado, pues quieren llevar sus nuevas visiones de la vida a sus temas.