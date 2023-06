Jorge Ricardo Agencia Reforma

SAN JUAN LACHIGALLA, Oaxaca.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo seguro de que continuará «la transformación» con alguna de sus «corcholatas», pues dijo, son personas de su total confianza.

«Va a haber un relevo, y estoy seguro de que va a seguir la transformación, porque la gente lo quiere, en todo México, yo no puedo continuar porque tenemos que ser respetosos del principio del sufragio efectivo no reelección.

«Así lo planteó el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, pero los que pueden sustituirme son gentes de confianza (las «corcholatas), yo los recomiendo», apuntó ayer.

El Mandatario federal habló sobre la continuidad de la 4T, tras divagar en la parte final de su discurso de inauguración de un camino rural en este municipio del sur de Oaxaca.

«Ustedes van a decidir también porque ya también se acabó el dedazo, la imposición», sostuvo.

López Obrador visitó esta comunidad de 3 mil 500 habitantes y casas bajas de adobe y lámina, encaramadas en las montañas, con la iglesia vacía debido a que no ha sido reparada desde el sismo de 2017.

Un día antes se había realizado aquí la fiesta municipal, con la imagen de San Juan Bautista en una calilla improvisada al aire libre.

El Presidente llegó a inaugurar un camino de concreto y piedra de 18 kilómetros de 84 millones de pesos y que fue terminado en octubre pasado.

El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, aseguró que en Oaxaca se han concluido 140 caminos de mano de obra local, incluido el que estrenaron ayer.

En 2023, dijo, la meta es terminar 56 caminos, lo que significa una inversión de 2 mil 670 millones de pesos.

Por su parte, el Presidente enumeró los logros de su Gobierno, promovió los nuevos libros de texto para escuelas públicas, que han sido rechazados por organizaciones de padres, maestros e investigadores por la falta de consulta en su elaboración y por su presunta baja calidad.

«En materia de educación, vamos a mejorar los libros de texto, ya para el próximo periodo escolar vienen libros nuevos, con otros contenidos, porque antes querían volvernos individualistas, egoístas a todos, y ahora ya no es así.

«Ahora tenemos que recoger la experiencia de la organización de las comunidades indígenas, de todas las culturas como la zapoteca, lo que ustedes hace, de cómo trabajan unidos unidos, lo que es la organización social, lo que es el tequio, lo que es el servicio a la comunidad, lo que es la ayuda mutua, lo que es el amor al prójimo»,sostuvo

«Pueden ser profesionistas, grandes científicos, pero humanistas, que no se les endurezca nunca el corazón, ese es el propósito que tenemos para la formación de los estudiantes, de las nuevas generaciones, los que nos van relevar, que tengan esa formación humanista, que piensen siempre en los demás», añadió.

Al evento asistieron, el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz y el Subsecretario de Hacienda, Juan Pablo De Botton Falcón.