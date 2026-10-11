Las investigaciones estancadas, las diligencias pendientes y la falta de respuestas sobre denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado son algunos de los asuntos que ciudadanos han llevado directamente ante el fiscal Manuel Alonso García.

A través del programa Audiencia Ciudadana con el Fiscal, un total de 1,152 personas han recibido atención en 66 audiencias, durante las cuales han podido exponer sus casos y solicitar información sobre el avance de sus carpetas de investigación.

El mecanismo permite que los afectados planteen personalmente sus inconformidades ante el titular de la Fiscalía de Aguascalientes, particularmente cuando consideran que sus denuncias llevan demasiado tiempo sin avances.

Durante la jornada más reciente, Alonso García escuchó distintos planteamientos y ordenó a las áreas correspondientes revisar los expedientes, detectar diligencias pendientes y establecer mecanismos para dar seguimiento a las investigaciones.

El fiscal sostuvo que cada carpeta representa a una persona o familia que espera respuestas, por lo que consideró necesario reforzar la supervisión de los casos y mantener comunicación con los denunciantes.

De acuerdo con la institución, este esquema de atención directa es pionero en México y ha comenzado a replicarse en otras entidades federativas.

¿Cómo solicitar una audiencia con el fiscal?

Los interesados deben enviar un mensaje de WhatsApp al 449 284 78 39, proporcionando sus datos básicos. Posteriormente recibirán la fecha y hora de su cita, que se realizará en el auditorio de la Vicefiscalía de Investigación del Delito.