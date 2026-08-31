Una mujer de 69 años resultó lesionada luego de ser atropellada por un automóvil cuando intentaba cruzar el Boulevard Guadalupano, a la altura de la calle Monte de las Cruces, en el fraccionamiento Las Cumbres.

El percance ocurrió alrededor de las 10:20 horas. De acuerdo con la información disponible, Adán, de 38 años, conducía un Nissan sedán rojo, modelo 2017 y con placas de Aguascalientes, de oriente a poniente por el carril central del boulevard.

Al llegar al cruce con Monte de las Cruces, en una curva cerrada hacia la izquierda, el automóvil golpeó con su parte frontal a Arcelia, de 69 años, quien en ese momento intentaba atravesar la avenida de poniente a oriente.

Tras el impacto, paramédicos de Protección Civil atendieron a la mujer en el lugar y posteriormente la trasladaron en código verde al Hospital General de Zona No. 2 del IMSS para recibir atención médica.

Elementos de la Policía Vial permanecieron en el sitio y quedaron a cargo de las diligencias legales correspondientes.