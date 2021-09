José de Jesús López de Lara

Un adolescente resultó con fractura de ambas piernas, al ser atropellado y prensado por una camioneta. El accidente automovilístico se registró el sábado a las 07:15 de la mañana, en la carretera estatal No. 25, a la altura del poblado de Refugio de la Providencia, en el municipio de Cosío.

Al lugar del accidente, acudieron policías preventivos de Cosío, además de policías estatales y una ambulancia del ISSEA. Fue a la altura del kilómetro 0+300 donde se impactaron por alcance dos camionetas.

Los paramédicos atendieron a un adolescente de 17 años que presentaba fracturas en ambas piernas y fue trasladado a recibir atención médica al Hospital General de Rincón de Romos.

Se estableció que, en la carretera estatal No. 25, que conduce del poblado de Refugio de la Providencia, Cosío, al poblado de San Jacinto, Rincón de Romos, se desplazaba en dirección de sur a norte una camioneta Ford Ranger pick up, con camper, modelo 1993, color tinto y placas de circulación de Aguascalientes.

Al llegar a la altura del kilómetro 0+300, el conductor, de nombre Rogelio, de 73 años, no se percató a tiempo que metros adelante estaba otra camioneta Chevrolet pick up, modelo 1993, color blanco y con placas de circulación de Aguascalientes, la cual estaba siendo empujada por dos jóvenes a fin de sacarla de la cinta asfáltica, ya que había sufrido una falla mecánica.

A pesar de que el señor Rogelio aplicó los frenos, no alcanzó a detenerse completamente y terminó por impactarse contra la otra unidad automotriz, atropellando y prensando al adolescente, que resultó lesionado.

En ese momento, el conductor de la camioneta Chevrolet pick up, de nombre Claudio, de 29 años, llamó a los servicios de emergencia para reportar lo ocurrido.