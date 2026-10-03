Atropella a mujer y le descubren una moto robada

Un motociclista de 34 años fue detenido luego de ser señalado como presunto responsable de atropellar a una mujer en calles de la zona centro de Jesús María; al revisar la unidad que conducía, policías descubrieron que tenía reporte de robo vigente.

El accidente ocurrió sobre la calle Niágara, hasta donde se movilizaron elementos del Mando Coordinado tras recibir el reporte de una persona lesionada.

En el lugar encontraron a Ma. de Jesús N., quien resultó herida tras ser atropellada. Debido a sus lesiones, fue trasladada en código amarillo al Hospital General de Zona No. 3 del IMSS para recibir atención médica.

Los oficiales identificaron como presunto responsable a Marcos N., de 34 años, quien conducía una motocicleta Honda gris, modelo 2022 y con placas de Aguascalientes.

Al consultar los datos de la unidad, los uniformados detectaron que contaba con reporte de robo vigente, por lo que procedieron con la detención del conductor y el aseguramiento de la motocicleta.

El hombre y la unidad recuperada quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado. En su contra se inició una carpeta de investigación por su probable responsabilidad en los delitos de lesiones culposas y robo equiparado.