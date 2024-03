Staff Agencia Reforma

SAN MIGUEL DE ALLENDE, Guanajuato.- El exceso de follaje artificial utilizado en la decoración de la boda de Roberta y Alberto el sábado pasado, contribuyó a la rápida propagación del fuego que dejó como saldo 27 lesionados, cinco de ellos graves por quemaduras.

De acuerdo con testigos, la escenografía a cargo del organizador del festejo (wedding planner), Peter de Anda, incluyó una gran carpa en el área del jardín de la Hacienda Los Arcángeles, en esta ciudad de Guanajuato, cuyas estructuras y el techo lucieron decenas de plantas artificiales con luces.

Además, sobre un piso de madera se colocaron mesas, por lo que las llamas se propagaran muy fácilmente.

«Hubo algunos intoxicados que ya fueron llevados a los hospitales, pero lo importante aquí es para las organizadoras de bodas, ¿ya ven que no somos nosotros los que exageramos, no es el estar exagerando cuando uno quiere revisar, a través de Protección Civil toda la infraestructura donde se van a llevar a cabo las bodas», aseguró el Alcalde de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco, en Facebook.

«Esto tiene una razón y es brindar seguridad a todos los que asisten a nuestro municipio para venirse a casar. Lamentablemente después de miles de bodas que se han llevado a cabo en San Miguel de Allende, esta madrugada (el sábado) tuvimos este lamentable suceso, pero ninguna vida que se haya, perdido».

Si bien no se detalló en qué parte del inmueble se originó el fuego, según la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal se debió a un «supuesto corto circuito».

Según invitados, cerca de las 23:00 horas, una de las columnas de plantas que se encontraban en el techo comenzó a incendiarse.

Personas que se encontraban al momento de los hechos compartieron en sus redes sociales videos en los que se observa cómo poco a poco el fuego se apodera del interior del lugar, por lo que los asistentes corren para protegerse mientras fuertes llamaradas alcanzan el techo y mesas.

Al lugar llegaron de inmediato los bomberos, pues la estación se ubicaba a 300 metros de la hacienda. Una hora y media después los rescatistas apagaron el siniestro.

Autoridades reportaron que a pesar de que 850 invitados pudieron ser evacuados sin sufrir quemaduras, en el sitio fueron atendidas 22 personas por intoxicación y otras cinco fueron trasladadas a clínicas, entre ellas el DJ de la fiesta.

‘Todo pasó en segundos’

Esto lo narra una persona que asistió a la boda en San Miguel de Allende:

Pensamos que era iluminación y, cuando nos dimos cuenta que en realidad la columna se estaba incendiando, empezamos a correr.

No tuvimos tiempo de tomar nuestras pertenencias, sentimos el calor del fuego inmediato.

El fuego se dispersó por columnas y techo, lo que hizo que parte del techo se empezara a caer sobre nosotros.

Sólo escuchaba gritos y gente asustada corriendo en estampida.

Sucedió muy rápido, alcanzamos a salir sin quemaduras, pero muy impresionados de cómo en segundos todo se consumió.