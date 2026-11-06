Claudia Guerrero y Mayumi Suzuki Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La derrota que sufrió el partido republicano del Presidente Donald Trump se debió, entre otras cosas, a la política antiinmigrante con las redadas realizadas por el ICE y la situación en la frontera, consideraron ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum y el ex Embajador Ken Salazar.

Durante la conferencia matutina, la Mandataria fue cuestionada sobre si las detenciones realizadas por el ICE en los últimos meses pudieron contribuir a los resultados adversos para el partido demócrata.

«Sí, es muy probable. No tengo el dato, pero es como lógico pensar que algo que influyó para que las y los latinos, que tienen derecho a votar en EU, votaran ahora por el partido demócrata tuviera que ver con este racismo y al mismo tiempo redadas contra personas por su color de piel y por su origen étnico», dijo.

Sheinbaum explicó que, de acuerdo con los análisis recientes sobre las preferencias electorales, de los que no dio detalle, refieren que latinos ya no votaron por los republicanos.

«Mucho voto latino, entre ellos mexicanos que tienen el derecho a votar en Estados Unidos o de origen mexicano que tienen el derecho a votar en EU, que habían votado por Trump en 2024, ya no votaron por el partido republicano, votaron por el partido demócrata», indicó.

En conferencia virtual, Ken Salazar subrayó que el caso de Texas ejemplifica ese rechazo, tanto a Trump como al Gobernador Greg Abbott, quien también implementó una política agresiva contra los migrantes.

«Lo que ha hecho este Presidente actual es evitar llegar a una solución, porque tener una frontera quebrada, un sistema de migración que es un terror, que no funciona, donde se mueven miles (de personas). Él no quería solución, él quería nomás algo para poder ganar sus campañas», expuso.