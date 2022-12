Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, informó ayer que la iniciativa de reforma a leyes secundarias buscará delimitar las atribuciones de los Organismos Públicos Electorales Locales (Oples) y del Instituto Nacional Electoral (INE), para generar ahorros por alrededor de tres mil millones de pesos.

El legislador morenista indicó que esta propuesta parte de una reflexión del consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdova, a quien atribuyó haber dicho que la reforma de 2013 provocaba duplicidad de funciones, lo que abría la puerta a diferendos entre los partidos políticos y el árbitro electoral.

«Haciendo caso a esta reflexión profunda, seria, de Lorenzo Córdova, es que en las leyes secundarias vamos a garantizar, precisamente, que queden delimitadas las atribuciones entre organismos locales, que no haya duplicidad y que se genere un ahorro, sólo en una primera aproximación, por más de tres mil millones de pesos», afirmó.

El diputado morenista reconoció que entre los temas que no podrán «tocar» está la reducción del número de integrantes del Consejo General –que en la reforma constitucional proponen pasar de 11 a 7 consejeros– y el sueldo de los mismos.

El diputado poblan presumió que la columna vertebral de la reforma a las leyes secundarias en metaria electoral ya está estructurada, y dijo que se redactó en colaboración con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y los partidos aliados.

Aunque había adelantado que la reforma constitucional se subiría al pleno de San Lázaro el 6 de diciembre, Mier extendió el plazo hasta el 9 de diciembre.

Todo dependerá, dijo, de lo que decida la Junta de Coordinación Política el próximo martes.

Sobre las diferencias que han expresado legisladores del Partido Verde y el PT, Miero informó que ayer volvió a reunirse con diputados de las dos bancadas aliadas, para abordar, dijo, las leyes de Comunicación Social y la del Poder Judicial.

Indicó que también analizarán la propuesta del PT en materia de reglas de administración de prerrogativas, pero reconoció que aún no la ha leído.

El legislador morenista no informó cuándo se hará pública la propuesta de reforma a leyes secundarias de la mayoría.

Insistió en que habrá continuidad del proceso legislativo sobre la reforma electoral, cuyo debate, agregó, no se traslada para el próximo año.

«Lo que yo dije fue que la fecha límite para una reforma electoral es el 3 de abril, no que ese día se vaya a votar», puntualizó.