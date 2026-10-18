Jorge Ricardo

Agencia Reforma

UMÁN, Yucatán.-La Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la burocracia y la corrupción han ocasionado las múltiples quejas por el desabasto de medicamentos y la falta de personal, lo que la ha obligado a comprobar por sí misma cómo están funcionando las clínicas y hospitales.

«Tenemos que dar resultados. Y, por cierto, sólo con honestidad se dan resultados; si hay corrupción, nunca hay resultados. Sólo siendo honesto, se dan resultados», dijo durante la entrega de escrituras y departamentos del Programa Vivienda para el Bienestar.

Sheinbaum, que ha visitado varias clínicas en los últimos días, recordó que ha recibido múltiples quejas durante sus giras por falta de medicamentos, lo que también atribuyó a la burocracia.

«En algunos casos, pues, es un medicamento muy especializado, que ya vemos cómo lo resolvemos, pero en otros casos, pues no debería de haber desabasto porque se compraron los medicamentos.

«No falta el recurso económico, pero tenemos que mejorar la manera en que estamos trabajando, porque muchos procesos vienen de hace 50 años, 60 años y no se han modernizado», dijo.