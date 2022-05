Ailyn Ríos Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La carencia de una hoja de ruta que guíe la estrategia de conectividad universal del País ha provocado que se frene el acceso a internet en comunidades distantes, consideraron especialistas.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció ayer, en su conferencia Mañanera, que cumplir el compromiso de llevar internet a todo el País está costando trabajo, incluso a pesar de que en su administración se creó CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.

La razón del retraso es porque no hay muchos avances tecnológicos, aseguró el Mandatario.

«No es un asunto de falta de recursos, es un asunto tecnológico. Espero que ya pronto avancemos más y se cumpla este compromiso, antes de que concluya el gobierno», mencionó el mandatario.

Sin embargo, Michel Hernández Tafoya, director de Observatel, dijo que resulta obvio que más allá de los recursos o tecnología que se puedan ejercer por parte del Gobierno, es la falta de planeación y de metas la que afecta los avances.

«Hay muchas alternativas tecnológicas que se pueden usar para cerrar la brecha, algunas complementan las redes fijas, otras las móviles o las satelitales.

«Tenemos que evaluar si realmente es un tema de recursos; no sabemos cuánta gente, cuántas poblaciones faltan por conectarse porque no nos han dicho. Tampoco tenemos un plan específico de conectividad, ni de banda ancha», dijo Hernández Tafoya.

Con la poca o nula transparencia que hay en el tema es complejo saber si realmente hay suficiencia presupuestaria, complementó el director.

La UIT consideraba una cifra de 14 mil millones de dólares para abatir la brecha de acceso en México, eso con participación del sector público y privado.

El presupuesto acumulado en 2022 de CFE Telecomunicaciones es de 9 mil 551 millones de pesos, pero sin tener resultados concretos.

Aunque el Gobierno se había apoyado en Altán Redes y presumía los avances de la Asociación Público Privada como propios, ahora que Altán enfrenta un concurso mercantil, los avances se han alentado todavía más.

Tafoya dijo que además las empresas privadas tendrían que tener incentivos para aumentar la conectividad.

«Se tendrían que tener incentivos, ya se paga mucho por el espectro, pero ¿cuánto de esa recaudación se va a fomentar la infraestructura?», cuestionó.

En México existen aproximadamente 32.7 millones de personas de seis años o más que carecen de acceso a internet, según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2020.

¡Participa con tu opinión!