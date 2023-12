Atrás del “desastre” educativo, que PISA mostró en días pasados, hay una serie de cuestiones que se deben decir, reconocer y analizar, para entender las causantes de la alta reprobación, pero sobre todo para tratar de superar las deficiencias presentadas. Los exámenes no sólo sirven para ver resultados sino, fundamentalmente, para ver qué se tiene que hacer para mejorar los aprendizajes de los alumnos, pues la retroalimentación es la clave para una mejora continua en el proceso educativo. Siempre y cuando haya voluntad para afrontar el problema.

Son muchas las razones que inciden en los bajos niveles de aprendizaje de los estudiantes de educación básica, una de estas es la indiferencia hacia los resultados de las evaluaciones que se hacen. Ejemplos: durante la pandemia por el COVID -19 organismos internacionales y nacionales realizaron evaluaciones mediante las cuales detectaron rezagos y advirtieron que los alumnos manifestaban dos años de retroceso en sus aprendizajes; sin embargo, ni las autoridades educativas federales ni las locales hicieron algo por revertir esta situación. (En Aguascalientes se intentó hacer algo al respecto, pero el intento quedó en simples datos estadísticos). Por otra parte, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), dependiente de la Secretaría de Educación Pública, realizó evaluaciones en primaria y secundaria durante los años 2021 y 2022, en todo el país, y publicó los resultados de estas evaluaciones, cuyas calificaciones fluctuaban entre tres y cuatro; no obstante, nadie hizo algo por superar la reprobación, ni las autoridades educativas federales ni las locales ni las escuelas; todo quedó tan sólo en datos. En este ciclo escolar, 2023 – 2024, se volverá a aplicar el examen de MEJOREDU; probablemente los resultados serán iguales a los de años anteriores y la indiferencia también será la misma. El día que se dieron a conocer los resultados “desastrosos” por PISA, el presidente con toda tranquilidad dijo “no acepto esos resultados”, tal vez para no intentar revertir la reprobación.

Quedará en la historia de la educación que, en esta administración la Secretaría de Educación Pública esquivó la grave responsabilidad de desplegar un plan o un proyecto rector con miras de regularizar la reprobación detectada y para elevar la calidad de la educación de niñas, niños y adolescentes del país. Y, para colmo, los nuevos programas de estudio en marcha, aparte de embrollados, desdeñan y desvanecen las matemáticas y las ciencias; lo que no augura nada bueno. Ahora bien, si las autoridades federales no tienen interés en el mejoramiento educativo de los alumnos, entonces deberían las entidades federativas afrontar con responsabilidad la reprobación para superarla, pues tienen autonomía para, con recursos propios, desplegar esfuerzos tendientes a mejorar los aprendizajes de los estudiantes de sus respectivos ámbitos de competencia. Estos esfuerzos deben ser coordinados, perseverantes y sistematizados con todos los actores de la educación. Pero si en este nivel, también hay sólo discursos de buena intención; entonces queda la escuela singular como última posibilidad para emprender el mejoramiento educativo. Los supervisores, los apoyos técnico – pedagógicos, los directores, los maestros y los padres de familia, tienen la oportunidad de afrontar los retos de la reprobación por su cuenta. El maestro tendrá que mejorar su enseñanza y elevar los aprendizajes de sus alumnos; el director tendrá que reorientar su gestión escolar hacia la mejora continua de la educación; el supervisor y el apoyo técnico – pedagógico tendrán que brindar el acompañamiento y la intervención pedagógica que impacte hacia la calidad educativa; y los padres de familia tendrán que garantizar la asistencia regular de sus hijos a la escuela, estar pendientes de que cumplan con las tareas y acompañarlos en las actividades escolares. Desde luego, lo ideal sería que el sistema educativo funcione como sistema por el bien de la educación.