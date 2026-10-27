Tres sujetos terminaron detenidos en distintos operativos realizados por elementos de la Policía Estatal y del Mando Coordinado en los municipios de Aguascalientes, San Francisco de los Romo y Cosío, luego de que les encontraran varias dosis de una sustancia con características similares a las del cristal.

La primera captura ocurrió sobre la calle Coyoacán, en el fraccionamiento La Ribera, en San Francisco de los Romo, donde los uniformados detectaron a Brayan “N”, de 28 años, quien mostró una actitud evasiva al notar la presencia policial.

Los oficiales lo interceptaron y, durante una revisión corporal, le encontraron una bolsa con aproximadamente 11 gramos de una sustancia granulada.

En otro punto del estado, sobre la calle 5 de Mayo, en la comunidad de El Salero, municipio de Cosío, policías del Mando Coordinado detuvieron a Pedro “N”, de 23 años, quien también intentó evadir a los uniformados. Al revisarlo, le aseguraron una bolsa con aproximadamente 12 gramos de presunto cristal.

La tercera detención se registró sobre la avenida Vistas de Oriente, en el fraccionamiento J. Guadalupe Posada, en la capital del estado.

En ese sitio, Ángel “N”, de 35 años, emprendió la huida a pie al percatarse de la presencia de policías estatales, lo que desató una persecución que terminó metros adelante. Tras darle alcance, los agentes le encontraron un envoltorio con aproximadamente 10 gramos de la misma sustancia.

En total, las autoridades aseguraron aproximadamente 33 gramos de presunto cristal.

Los tres individuos quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde se iniciaron las respectivas investigaciones para determinar su situación jurídica.