Un hombre apodado “El Tomate” terminó en manos de las autoridades federales luego de que policías estatales lo sorprendieran con casi un kilogramo de una sustancia con características del cristal, durante un operativo de vigilancia en el fraccionamiento Los Vergeles, en Aguascalientes.

El detenido fue identificado como Miguel “N”, de 46 años, quien circulaba a bordo de un Nissan blanco cuando llamó la atención de los uniformados por su comportamiento evasivo al notar la presencia policial.

Ante esta situación, los oficiales le marcaron el alto y procedieron a realizarle una inspección preventiva, durante la cual encontraron entre sus pertenencias una bolsa con sustancia granulada, aparentemente metanfetamina, cuyo peso se aproximaba a un kilogramo.

Tras el hallazgo, Miguel fue detenido y trasladado junto con la sustancia asegurada y el vehículo a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Delegación Aguascalientes.

El sospechoso quedó a disposición del Ministerio Público Federal, instancia encargada de integrar la investigación y determinar su situación jurídica.