Una mujer de 46 años tuvo que ser rescatada por cuerpos de emergencia luego de quedar atrapada dentro de su automóvil tras volcar sobre avenida Siglo XXI, a la altura del fraccionamiento Pintores Mexicanos.

El accidente ocurrió alrededor de las 14:26 horas, cuando LIDIA GUADALUPE circulaba de norte a sur a bordo de un Volkswagen Jetta color arena. Por causas que hasta el momento no han sido determinadas, perdió el control de la unidad y terminó volcada sobre su costado izquierdo.

Bomberos Municipales y paramédicos acudieron al sitio ante el reporte de una persona prensada. Al revisar el automóvil, encontraron que el brazo izquierdo de la conductora había quedado atrapado entre el marco de una ventana y el pavimento, lo que le impedía salir.

Los rescatistas estabilizaron primero el Jetta para impedir cualquier movimiento durante las maniobras y, posteriormente, trabajaron hasta conseguir liberar a la mujer.

LIDIA GUADALUPE fue valorada en el lugar y trasladada al Hospital General de Zona No. 2 del IMSS. Los cuerpos de emergencia reportaron que se encontraba estable y que, inicialmente, sus lesiones no ponían en riesgo su vida.

Una vez concluido el rescate, los bomberos descartaron otros riesgos en la zona y la circulación fue liberada.