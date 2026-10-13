Cinco personas, entre ellas una mujer, fueron detenidas por policías estatales tras ser señaladas como presuntas responsables de un robo con violencia cometido en una vivienda de la colonia Ojo de Agua, en la ciudad de Aguascalientes. Los sospechosos viajaban en una camioneta robada en el Estado de México y con placas sobrepuestas.

El atraco ocurrió en un domicilio de avenida Ayuntamiento, de donde los responsables sustrajeron una motocicleta mediante el uso de violencia. La víctima alertó a las autoridades y proporcionó las características de una camioneta azul en la que escaparon cinco personas.

Con esa información, elementos de la Policía Estatal desplegaron un operativo de búsqueda y, con apoyo de las cámaras del C5i, ubicaron una unidad sospechosa cuando circulaba por calles del fraccionamiento Infonavit Morelos.

Los uniformados interceptaron el vehículo y sometieron a una revisión a sus cinco ocupantes, identificados como Diego, de 19 años; Gabriela, de 44; Juan y Alexander, ambos de 24, y Omar, de 34 años. Dos de ellos son originarios del Estado de México.

Al consultar los datos de la camioneta en Plataforma México, los agentes descubrieron que las placas no le correspondían. Además, el número de serie reveló que tenía un reporte de robo vigente en el Estado de México, registrado en junio del presente año.

Los cinco sospechosos fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado, junto con la camioneta asegurada, donde quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.