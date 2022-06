Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La aviación mexicana no sólo vuela en categoría 2 por fallas en seguridad aérea, ahora el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) también atraviesa por un desorden en sus instalaciones y en sus procesos de inspección y logística que provocan la molestia de usuarios, principalmente por las demoras en la entrega de equipaje.

A las demoras se suman las constantes idas al aire y las posiciones remotas para el descenso de pasajeros e incluso la prohibición que utilizar taxis de aplicación para salir de las terminales.

En los últimos días pasajeros han protestado por las esperas de hasta dos horas en las bandas de equipaje tras las llegadas de vuelos internacionales de las Terminales 1 y 2.

«Casi dos horas nos han tenido esperando el equipaje, sin ninguna explicación, y se molestan los de seguridad si uno se queja», reprochó Juan Luis, un usuario que viajó ayer en el vuelo 429 de Aeroméxico procedente de Miami.

«El de Atlanta, el 577 de Delta, también, nos tuvieron más de una hora en las bandas de equipaje, no nos responden nada, pero creemos que es un exceso y además son groseros», añadió Martha, una señora de 46 años que perdió una reunión de trabajo por ese atraso.

En las pantallas de la Terminal 2 los vuelos registraron su arribo a tiempo, pero los pasajeros salieron de la zona de bandas dos horas después.

El vuelo 631 procedente de San Antonio, Texas, también reportó una espera de alrededor de una hora en la entrega de maletas, según los pasajeros.

En el transcurso de la semana otros usuarios han publicado sus reclamos por las largas esperas la saturación.

La administración del AICM -encabezada por Carlos Morán- y las aerolíneas cruzan acusaciones sobre los motivos.

La terminal refiere que el manejo de las maletas es responsabilidad de las empresas de aviación.

«Posiblemente tengan una falta de personal en tierra», sugirió un funcionario de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Pero fuentes de aerolíneas reclamaron que el AICM es quien opera las bandas de equipaje y que en horas pico envían hasta cuatro vuelos a una sola banda.

También señalaron a la Administración de Aduanas por ser un eslabón del caos.

«Casi todo es por culpa de la Aduana, no tienen personal suficiente ni máquinas (de Rayos X) para revisar. Y jamás había pasado eso porque conforme iban llegando se revisaban pero ahora no, piden que hasta que estén todas las maletas», añadió el operador de otra aerolínea.

Las demoras provocan que familiares deambulen en pasillos, saturen los baños y hagan fila en los comercios.

Además, el AICM no ha resuelto su problema de goteras, la remodelación de escaleras eléctricas y la demanda de agua.

