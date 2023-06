Miguel Domínguez Agencia Reforma

TEXAS, EU.- Denisse Ahumada Martínez, la regidora panista de Reynosa detenida con 42 kilos de cocaína en la garita de Falfurrias, permanecerá en prisión pese a que un juez en Estados Unidos desestimó los cargos federales por pruebas insuficientes.

El jueves, el juez federal Juan F. Alanís, de la Corte del Sur de Texas, desechó los cargos, pero no firmó el acta de libertad a la espera de la decisión de la Fiscalía General de Justicia de Texas, que ayer le fincó cargos estatales.

Urbino «Benny» Martínez, alguacil del Condado de Brooks, jurisdicción donde fue arrestada la regidora, confirmó que la Fiscalía de Texas presentó cargos estatales en su contra, por lo que seguirá detenida.

«La norma ha sido que si el caso no es aceptado a nivel federal, adoptamos esos casos», dijo Martínez.

Ayer, Samuel Reyes, abogado defensor de la panista, dijo en entrevista que la regidora está bajo amenaza de una organización criminal que la obligó a transportar la droga oculta en su vehículo.

El litigante había calculado que dado que su defendida ya no tenía acusaciones federales de narcotráfico, sería difícil que la Fiscalía insistiera en nuevas imputaciones, además de que la panista no enfrentaba cargos estatales.

Sin embargo, la situación cambió luego de que la justicia texana presentara cargos.

Ahumada, de 34 años, fue detenida el sábado pasado al norte de McAllen debido a que transportaba cocaína con un valor de 3 millones de dólares, unos 52 millones de pesos, en su camioneta.

Especialistas en la justicia estadounidense especularon que pudo haber negociado con la Fiscalía para denunciar a sus cómplices.