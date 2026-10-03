Hasta siete reportes diarios sobre animales en situación de calle recibe el Municipio de Aguascalientes, principalmente relacionados con perros. Esta problemática se concentra en mayor medida en la zona oriente de la ciudad, informó la coordinadora general de Salud Municipal, Teresa Rendón Esquivel.

La funcionaria detalló que diariamente se atienden hasta siete reportes o denuncias ciudadanas, por lo que se ha reforzado la presencia de unidades de vacunación y las campañas de esterilización en los sectores donde se detecta una mayor concentración de animales. Las denuncias relacionadas con gatos son menos frecuentes, debido a que estos suelen tener un comportamiento más independiente.

Rendón Esquivel señaló que el censo de animales en situación de calle se encuentra desactualizado, ya que el último estudio corresponde a 2024. Ante ello, en enero se prevé realizar un nuevo levantamiento en coordinación con una universidad y la organización Humane World for Animals, a fin de contar con información actualizada sobre la cantidad y distribución de los animales.

Explicó que, cuando se recibe un reporte, el personal municipal acude para atenderlo y, en los casos en que corresponde, resguardar a los animales para posteriormente buscar alternativas de adopción.

Además, los ciudadanos que encuentren un animal en situación de calle pueden llevarlo al hospital para su esterilización, sin que sea necesario que tenga propietario. El único requisito es que la persona se comprometa a mantenerlo bajo observación durante 10 días para completar la administración de antibióticos y vigilar la recuperación de la herida quirúrgica.