Lorena Corpus Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Tratar como rey a «El Sol», extendiendo el horario de servicio establecido por el Municipio de San Pedro, dejó con una clausura de por lo menos cinco días al restaurante Beluga, al que Luis Miguel asistió la madrugada de ayer.

Micky, quien se encuentra en Monterrey desde el sábado pasado, ofreció la noche del miércoles el segundo de tres conciertos programados en el Estadio de Borregos, la primera parada de su gira en México.

Acostumbrado a salir de madrugada cuando visita tierras regias, el ídolo mexicano quiso pasar un buen rato en familia, y tras cantar a su público se fue a cenar.

Acompañado por su hija Michelle Salas, su yerno Danilo Diazgranados, su hermano Alejandro Basteri y su amigo, el empresario regio Alberto Santos Boesch, pasaron un buen momento en el exclusivo restaurante de comida del mar.

La cena del cantante se extendió hasta las 2:11 horas de la madrugada, cuando les pidieron retirarse al llegar un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública.

El grupo salió del negocio, pero siguieron con el after al domicilio de Santos Boesch, amigo del cantante desde que ambos eran adolescentes.

La ausente de la reunión fue la pareja de Luismi, Paloma Cuevas, que abandonó Monterrey antes de la segunda presentación del artista.

Las autoridades impusieron la clausura, que incluye una multa que podría llegar hasta 40 mil pesos.

«Lo que alegaba el administrador del sitio (es que Luis Miguel estaba ahí)», declaró Jorge Ron Cárdenas, Secretario de Seguridad Pública de San Pedro. «Nosotros desde septiembre estamos haciendo estos operativos, siempre invitándolos a que se regularicen a la falta de licencias o anuencias, y a este lugar le tocó visita esta semana».

Una docena de elementos acudieron al establecimiento.

«Nos decían que estaba abierto por reservación del señor Luis Miguel, pero la verdad nunca constatamos esa información que el administrador alegaba», agregó.

El restaurante donde cenó Luis Miguel fue clausurado por dos incumplimientos, violar el horario de cierra y la falta de licencia estatal para venta y consumo de alcohol.

En el municipio los miércoles y jueves el horario de cierre es a la 1:00 de la madrugada.

«Sabemos que la anuencia no la tienen porque nunca ha sido expedida, al menos para este año».

Una hora después se levantó un acta de los hechos y se colocó el sello de clausura en el acceso.

Luis Miguel llegó a Monterrey desde el sábado pasado para ofrecer primero un concierto privado por el festejo del 30 aniversario de Value, Grupo Financiero, de su amigo Carlos Bremer.

Anoche realizó su tercer masivo.