Hace unos días conmemoramos el día de la promulgación de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En virtud de lo anterior, pareciere ser que nuestro presidente y sus asesores decidieron festejar en exceso con una serie de iniciativas sorpresas y ocurrentes. En resumen, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a manera de “homenaje”, un paquete de iniciativas de reformas constitucionales que pretenden modificar a grandes rasgos veinte aspectos fundamentales de nuestro máximo texto legal.

Como abogado y amante de la historia constitucional de nuestro país, guardo un profundo respeto por nuestra máxima norma; sin embargo, también considero importante recordar que nuestra Constitución es una de las constituciones más “manoseadas” a nivel internacional si la comparamos con los países que cuentan con un sistema jurídico similar, ya que ha sufrido una gran cantidad de reformas y en su gran mayoría han obedecido a caprichos presidenciales o partidistas.

Dejando atrás la nostalgia y volviendo al tema de las iniciativas anunciadas por el Ejecutivo en días pasados, vale la pena comentar en primera instancia que la reforma más alarmante de todas es quizá la que abarca una transformación al sistema judicial en nuestro país. Se pretende “democratizar”, o mejor dicho tal y como escuché hace unos días, se pretende “obradorizar” la elección de los miembros del Poder Judicial para que mediante un sistema algo perverso de selecciones y candidaturas, el “pueblo sabio” pueda elegir mediante el voto popular en jornadas electorales a quienes sean los encargados de juzgar y encabezar los nombramientos de jueces, magistrados y/o ministros.

Esta propuesta es por demás aterradora si consideramos que lo que está en juego es la designación de quienes son y serán los encargados de dirimir desde la controversia judicial más elemental en la vida de los mexicanos. Siendo que, de igual manera está en juego la designación de quienes tendrán en un futuro que tomar las decisiones más profundas jurídicamente hablando sobre conflictos competenciales, de constitucionalidad y/o aplicar un control de convencionalidad efectivo para que la ley pueda ser respetada.

Me atrevo a afirmar que el Poder Judicial Federal es uno de los mejores calificados y quizá el poder que mayor independencia goza respecto de los otros poderes. Lo anterior, gracias al enorme esfuerzo de todos los que integran el poder judicial mexicano y el sistema de ascensos que se ha generado en el que cualquier funcionario puede llegar tan lejos como así lo desee, bajo una autentica meritocracia académica y de probidad.

No obstante, lo anterior, debo también de expresar algunos descontentos frente al sistema actual, ya que me queda claro que hay muchísimas cuestiones que podrían ser perfectibles. Comenzando con la designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que recientemente vimos cómo tras el rechazo de las ternas enviadas al Senado de la República, el propio presidente impuso a la más reciente de sus miembros; sin embargo, lo que no podemos hacer como mexicanos es dejar en manos de una elección popular sin elementos sólidos de fiscalización o parámetros objetivos de calificación sobre la probidad, así como sobre la capacidad o preparación académica de los individuos que pretendan llegar a formar parte de algún espacio dentro del Poder Judicial.

Destaca de igual manera en la propuesta, que se abarcan aspectos tales como: desaparecer el Consejo de la Judicatura Federal, reducir la integración de la Suprema Corte a nueve integrantes con un periodo de doce años, la creación de un “Tribunal de Disciplina Judicial” al que se le dotaría de una gran cantidad de facultades, así como algunos aspectos más técnicos en los que se prohíban los efectos generales en las suspensiones o en las sentencias dictadas en juicios de amparo en los que se plantee la inconstitucionalidad de normas generales.

Dada la complejidad de las reformas, no me es posible abarcar todo en este texto, pero prometo poco a poco abordar mayores aspectos de las ocurrencias que han sido presentadas como iniciativas constitucionales. Para ello, no me queda más que concluir y mencionar que los mexicanos tenemos en nuestras manos exigir frenar esta aberración a quienes intervendrán en el proceso legislativo y con ello también debemos de tener mucho cuidado sobre quienes serán nuestros próximos representantes en los diversos espacios legislativos federales y locales, ya que serán ellos también quizá quienes lleven la consigna de avanzar o frenar este tipo de locuras. Dejo el tema en el tintero, agradezco el favor de su lectura y les deseo un muy feliz fin de semana.

