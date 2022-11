Martha Martínez y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras la marcha por Paseo de la Reforma, que culminó con un mitin en el Zócalo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reivindicó ayer su política de dar preferencia a los pobres y buscar que la gente viva feliz.

En el templete instalado frente a la Catedral Metropolitana, el mandatario dio lectura por más de 90 minutos a los 110 «logros» que, dijo, se han alcanzado en 48 meses de su gobierno.

En su intervención anunció el nombre de su modelo de Gobierno –humanismo mexicano– y sus componentes, basados en postulados de personajes históricos que llamaron a pelear por la democracia, en indicadores que rechazan las mediciones tradicionales del desarrollo económico y en colocar como prioridad a los más pobres.

«Mi propuesta será o sería llamarle humanismo mexicano, porque sí tenemos que buscar un distintivo, humanismo mexicano», dijo.

En lo político, el tabasqueño evocó a Miguel Hidalgo y a Francisco I. Madero.

«No aceptamos el derrotismo. Estamos a favor de lo que expresó el padre de nuestra patria, Miguel Hidalgo y Costilla: ‘El pueblo que quiere ser libre, lo será’.

«En el terreno de la democracia consideramos básico actuar como el insigne Presidente Francisco I. Madero, que llamó al pueblo de México a tomar las armas contra la dictadura porfirista porque, según sus convicciones, México estaba gobernado por una tiranía que ha pretendido justificarse a sí misma con el beneficio de la paz y de la prosperidad material, pero esa paz no descansa en el derecho, sino en la fuerza, y esa prosperidad sólo beneficia a una minoría, no al pueblo ni a la nación», señaló.

En materia económica, el Presidente consideró que el progreso sin justicia es retroceso, por lo que no basta con pensar en el crecimiento económico.

«Desde el principio de nuestro gobierno se ha desechado la obsesión tecnocrática de medirlo todo en función de indicadores de crecimiento que no necesariamente reflejan las realidades sociales.

«Nosotros consideramos que lo fundamental no es cuantitativo, sino cualitativo, es decir, la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza. El fin último de un Estado es crear las condiciones para que la gente pueda vivir feliz y libre de miserias y temores», agregó.

En lo social, el mandatario reivindicó su lema de campaña, al afirmar que el «humanismo mexicano», tiene que colocar como prioridad a los que menos tienen.

En ese marco, habló de la «recompensa» política que lleva implícita una estrategia a favor de los pobres.

«La estrategia central del Gobierno en el terreno de la política social descansa en respetar, atender y escuchar a todas y a todos, pero otorgando preferencia a los pobres y humillados.

«Pero atender a los más pobres es también, por si fuese poco, ir a la segura para contar con el apoyo de muchos cuando se busca transformar una realidad de opresión y alcanzar el ideal de vivir en una sociedad mejor, más justa, igualitaria y fraterna», indicó.

López Obrador encabezó una marcha por Paseo de la Reforma para conmemorar el cuarto aniversario de su llegada al poder.

En la Plaza de la Constitución, rechazó el llamado de sus seguidores que le pedían la reelección.

«No, no a la reelección. Nosotros somos maderistas. Sufragio efectivo, democracia efectiva, no reelección», dijo.