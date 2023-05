Durante la conmemoración del Día Mundial Sin Tabaco, que se celebró bajo el lema «Cultiva Alimentos, no Tabaco», Héctor Grijalva Tamayo, director del Centro de Salud Mental, declaró que el tabaco es la droga legal más ampliamente aceptada y difundida en la sociedad. Pese a las existentes regulaciones legales, el problema continúa, resultando paradójico que las personas hagan uso de sus derechos humanos para perjudicarse, enfermarse y, eventualmente, morir.

En relación a esto, Faustino Piñón Ramos, director de Regulación Sanitaria, informó que hasta la fecha se han presentado 40 solicitudes de amparo interpuestas por individuos contra la Ley Antitabaco. De estas, 2 han sido rechazadas y 7 cuentan con suspensión definitiva, mientras que las demás aún se encuentran en proceso judicial.

Además, Piñón Ramos señaló que México es el quinto país en América que prohíbe la exhibición de productos de tabaco. Con la implementación de la Ley Antitabaco, se espera prevenir más de 49 mil muertes prematuras y más de 292 mil nuevos casos de enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Se estima también un ahorro de 155 mil millones de pesos en las finanzas públicas.

Sin embargo, en la actualidad, el gasto en atención médica debido al tabaquismo se calcula en más de 116 mil millones de pesos anuales en México, y en Aguascalientes esta cifra asciende a 400 millones de pesos.

En México, existen aproximadamente 16 millones de fumadores, y cada día mueren 173 personas debido al consumo de tabaco. Esta cifra se traduce en un total anual de 63 mil vidas perdidas a causa del humo del tabaco.

Por todas estas razones, la Dirección de Regulación Sanitaria lleva a cabo operativos periódicos en todos los establecimientos que venden o permiten el consumo de tabaco. En caso de incumplimiento de las normativas, se aplican sanciones económicas. No obstante, el objetivo principal es generar conciencia en la sociedad para controlar este problema de salud pública.

En el marco de la I Reunión Plenaria de la Mesa Espejo en contra del Tabaco, Rubén Galaviz, director del ISSEAS, entregó 24 reconocimientos a empresas e instituciones que han implementado espacios 100% libres de humo de tabaco y de emisiones. Esta medida se considera una herramienta y estrategia efectiva para frenar el flagelo del consumo de tabaco, que no se limita sólo al cigarrillo, sino que también abarca los dispositivos de vapeo, que son aún más peligrosos y adictivos