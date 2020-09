El Fiscal General del Estado, Jesús Figueroa Ortega, aseguró que la institución trabaja sin distracciones, despojada de señalamientos sesgados y, sobre todo, concentrada en el cumplimiento de su labor indagatoria y de combate a la delincuencia.

Consideró que las acusaciones que han surgido a través de videos fuera de contexto, desactualizados y que refieren situaciones generales, atienden a intereses particulares, “tal vez políticos o simplemente de personas metidas en el tema de desestabilizar instituciones”, agregó.

En entrevista, sostuvo que a esos perfiles se les olvida que las instituciones son más grandes que esos ataques; que las dedicadas a la seguridad siempre son motivo de ataques y que hay muchos intereses en medio, pero en la FGE “estamos tranquilos”.

Sostuvo que hay personas que se buscan beneficiar con ese tipo de acciones, que se dedican a generar la idea de que en la fiscalía se tiene algún interés, relación o contubernio con grupos criminales, “pero no es así”.

Figueroa Ortega dijo que en la institución hay tranquilidad pese a que se le menciona en uno de los videos pues nada hay que ocultar, la población sabe cuál es el actuar de la administración y que no se esconde nada.

Refirió que tan solo el señalamiento de un perfil que fue comandante y hace más de un año dejó de serlo, tras su renuncia voluntaria, da idea de que la intención es desestabilizar, pero eso no distrae el trabajo de la procuración de justicia.

Lamentó que intereses externos apuesten a alterar a la ciudadanía y la invitación sigue siendo que si hay algo que denunciar se haga de manera formal para llevar a cabo una investigación interna que llegue a sus últimas consecuencias, pero no será a través de videos difundidos en redes que tarde o temprano serán ubicados, como se desestabilice la misión institucional.