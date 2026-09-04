Un adolescente fue vinculado a proceso por su probable participación en una agresión que dejó una persona muerta y otras dos lesionadas en la localidad de Malacate, Aguascalientes.

Los hechos ocurrieron el 29 de agosto de 2026, afuera de un domicilio ubicado sobre la calle La Soledad. De acuerdo con la investigación, el adolescente presuntamente atacó con un objeto punzocortante a tres personas; una de ellas murió a consecuencia de las lesiones.

Tras las diligencias realizadas por agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, el Ministerio Público reunió datos de prueba y formuló imputación por homicidio doloso calificado con ventaja y alevosía, además de lesiones dolosas calificadas bajo las mismas circunstancias.

Durante la continuación de la audiencia inicial, un Juez de Control resolvió vincularlo a proceso y ordenó como medida cautelar el internamiento preventivo.

La autoridad judicial también fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía continuará con las indagatorias.