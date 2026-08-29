Una niña de un año y ocho meses resultó gravemente herida tras ser atacada por un perro en la comunidad de San Vicente, municipio de Asientos, en una emergencia que además evidenció la falta de ambulancias disponibles en la zona.

Jimena se encontraba jugando con su hermana de cuatro años cuando el animal habría atravesado el alambrado entre dos propiedades e ingresó al patio de la vivienda. Ahí atacó a la menor y le provocó lesiones en la cabeza, abdomen y brazo izquierdo.

De acuerdo con la información disponible, la pequeña sufrió un traumatismo craneoencefálico severo con exposición de masa encefálica, por lo que su condición fue considerada crítica.

El reporte de auxilio se recibió alrededor de las 13:30 horas, pero la unidad de rescate de Asientos estaba fuera de servicio debido a la falta de paramédicos, luego de la baja de ocho elementos. La ambulancia que cubría Villa Juárez se encontraba atendiendo otro servicio.

Ante la ausencia de una unidad médica, policías municipales trasladaron a la niña en el asiento trasero de una patrulla hasta la Clínica 2 del IMSS en la capital, mientras otras unidades abrieron paso durante el recorrido.

El propietario del perro fue detenido y puesto a disposición de la autoridad, mientras que el animal quedó asegurado para ser enviado al antirrábico.

La menor permanece bajo atención médica y su estado de salud es reportado como extremadamente delicado.