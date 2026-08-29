Una agresión contra elementos de la Policía Estatal Preventiva de Zacatecas dejó al menos un agente herido y provocó un amplio despliegue de fuerzas de seguridad cerca de los límites con Aguascalientes.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas de este sábado sobre la carretera estatal 47, en el tramo entre San Rafael de Ocampo (perteneciente al estado de Aguascalientes) y la cabecera municipal de Villa García, Zacatecas.

Un automóvil sedán rojo terminó calcinado del lado de Aguascalientes, a escasos metros del límite con Zacatecas. Restos de la unidad quedaron esparcidos sobre la cinta asfáltica, por lo que la circulación fue cerrada mientras las autoridades aseguraban el perímetro.

Versiones extraoficiales señalan que una motocicleta cargada con explosivos habría sido utilizada para atacar a los uniformados. De acuerdo con esa misma información, la detonación habría provocado el incendio del sedán rojo, en el que viajaba una familia ajena a los hechos. Esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

A las 14:28 horas, el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó la agresión contra la Policía Estatal en Villa García y que un elemento resultó herido y recibía atención médica.

Tras los hechos fueron movilizados cuerpos de emergencia y se desplegaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, corporaciones de seguridad de Aguascalientes y la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas.

Horas antes de la agresión, el Gobierno de Aguascalientes había informado que reforzó los operativos de vigilancia en carreteras, caminos rurales, brechas, rancherías y comunidades como parte del Plan de Seguridad y Justicia Blindaje Aguascalientes.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado señaló que los despliegues se intensificaron principalmente en Calvillo, Cosío, Tepezalá, Asientos, Aguascalientes y El Llano, con participación de la Policía Estatal, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía estatal y corporaciones municipales.

Según la autoridad estatal, los operativos buscan mantener vigilancia sobre los accesos a Aguascalientes y aumentar la capacidad de reacción ante incidentes de seguridad.