Atacó a puñetazos y patadas a un hombre de 72 años

Un hombre identificado como Juan “N” fue vinculado a proceso por presuntamente propinarle una golpiza a un adulto mayor de 72 años, a quien habría atacado a puñetazos y patadas en el exterior de una tienda de abarrotes, en la colonia Altavista, en Aguascalientes.

La agresión ocurrió el pasado 16 de octubre, cuando la víctima se encontraba afuera del establecimiento y, por causas que no fueron precisadas, fue atacada por el señalado.

De acuerdo con las investigaciones, Juan “N” presuntamente comenzó a golpear al septuagenario en el rostro, provocándole lesiones en el ojo derecho y la boca.

Aunque el afectado le pidió que dejara de agredirlo, el individuo habría continuado lanzándole puñetazos al pecho y abdomen, además de propinarle varias patadas en distintas partes del cuerpo, ocasionándole también lesiones en las piernas.

Elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes intervinieron y detuvieron al presunto agresor en flagrancia, por lo que fue trasladado ante el Ministerio Público.

Tras analizar los datos de prueba, un juez calificó de legal la detención y dictó auto de vinculación a proceso contra Juan “N” por el delito de lesiones dolosas.

Además, le impuso prisión preventiva justificada y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.