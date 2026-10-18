Cinco sujetos terminaron detenidos luego de que presuntamente arremetieron a golpes contra una patrulla de la Policía Estatal en el fraccionamiento La Ribera, en el municipio de San Francisco de los Romo. Durante su captura, los uniformados les aseguraron varias dosis de sustancias con características del cristal y la marihuana.

Los hechos ocurrieron cuando elementos de la Comisaría Metropolitana realizaban labores de vigilancia y detectaron a cinco individuos que permanecían en medio de la calle, por lo que les ordenaron retirarse para liberar la circulación.

Sin embargo, lejos de atender la indicación, los sujetos comenzaron a golpear la patrulla con pies y puños. Cuando los oficiales descendieron de la unidad, los involucrados intentaron escapar corriendo, pero fueron alcanzados y sometidos metros adelante.

Durante las revisiones, a Luis “N”, de 51 años, le encontraron aproximadamente 33 gramos de aparente cristal, mientras que Eduardo “N”, también de 51 años, llevaba una bolsa con 10 gramos de la misma sustancia.

Por su parte, Juan “N”, de 55 años, tenía entre sus pertenencias una bolsa con aproximadamente 100 gramos de hierba seca con características de la marihuana.

Los otros detenidos fueron Alberto “N”, de 18 años, a quien le aseguraron 10 gramos de presunto cristal, y Ángel “N”, de 30 años, quien llevaba ocho envoltorios con aproximadamente cuatro gramos de la misma droga.

Los cinco fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición del Ministerio Público junto con las sustancias aseguradas. Se abrió una carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.