Una mujer de 27 años terminó hospitalizada tras sufrir múltiples heridas de arma blanca durante un presunto ataque ocurrido en el estacionamiento del centro comercial Espacio, en Aguascalientes.

La agresión fue reportada al Servicio de Emergencias 911 minutos antes del mediodía, lo que provocó la movilización de paramédicos del Grupo Aeromédico Táctico (GAMET), perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Al llegar, los rescatistas encontraron a la víctima consciente, alerta y orientada, aunque presentaba varias lesiones provocadas por un objeto punzocortante.

Durante la revisión le detectaron heridas en el pecho, la clavícula y la axila, además de una cortada de aproximadamente cinco centímetros en la parte frontal izquierda de la cabeza, de la que emanaba sangre.

Los paramédicos del GAMET, adscritos al helicóptero Fuerza 1, comenzaron las maniobras de atención prehospitalaria y lograron controlar la hemorragia mientras llegaba una ambulancia del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.

Finalmente, la mujer fue trasladada bajo Código Amarillo al Hospital General de Zona No. 2 del IMSS para recibir atención especializada.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las circunstancias en las que ocurrió la agresión ni información sobre la persona que habría causado las lesiones.