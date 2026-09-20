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Agencia Reforma

JUCHITÁN, Oaxaca.-Tres noches después de que uno de sus diseños luciera en el Grito de Independencia, portado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, el artista zapoteco Elvis Guerra sufrió el ataque a balazos de su vivienda.

Guerra, un poeta, traductor, diseñador textil y artesano muxe, fue el creador del bordado artesanal de la prenda que usó la Presidenta la noche del 15 de septiembre.

El ataque contra la casa se registró la noche del viernes, en un caso que la Fiscalía estatal investiga como un intento de extorsión.

Ayer, Guerra difundió un video para solicitar la intervención de la Mandataria.

«Hoy hago este video para solicitarle a la Presidenta de México, a la Doctora Claudia Sheinbaum, su ayuda porque he sido objeto de amenazas, de extorsiones y ayer atentaron contra mi integridad física, la mía y la de mi familia. Nos tirotearon la casa y nos amedrentaron, y hemos recibido amenazas constantemente por haber abierto un salón de fiestas», denunció.

Aseguró que su situación no es un hecho aislado e instó a las autoridades federales y al Gobernador Salomón Jara Cruz, de Morena, a atender la crisis de inseguridad que afecta al Istmo de Tehuantepec.

Jara aseguró que la Fiscalía estatal ya tiene toda la información sobre los presuntos culpables y rechazó que vaya haber impunidad.