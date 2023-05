Una intensa movilización policiaca se registró el lunes por la tarde en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, y los límites con Aguascalientes, luego que elementos de la Guardia Nacional fueron agredidos a balazos por varios sujetos armados que viajaban en dos camionetas.

Tras desplegar un operativo en la zona, se logró la captura de dos de los agresores.

Los sangrientos hechos se registraron cerca de El Balneario «El Manantial», en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, cuando elementos de la Guardia Nacional se encontraban realizando labores de vigilancia.

Los agentes de la Guardia Nacional se encontraban revisando a unas personas sospechosas cuando ocurrió el ataque.

Tras implementarse un operativo, los agentes federales arrestaron a dos individuos a la altura del rancho agrícola “El Salvador”, cuando intentaban esconderse en una granja de pollos. Mientras tanto, el resto de los agresores logró escapar.

De inmediato se implementó un operativo de búsqueda en el que participaron elementos del Ejército Mexicano, policías estatales preventivos de Jalisco y elementos de la Policía Municipal de Encarnación de Díaz.

Ante la posibilidad de que los sospechosos intentaran escapar hacia Aguascalientes, se alertó a las autoridades locales, por lo que se reforzó la vigilancia de parte de agentes del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal, quienes colocaron retenes en la carretera federal No. 45 sur, en la carretera federal No. 71 que conduce al municipio de Villa Hidalgo, además de la carretera estatal No. 36, en su tramo Los Cuervos-Bajío de San José.