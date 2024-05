Un joven resultó herido cuando sus ex cuñados lo atacaron a balazos mientras circulaba en una camioneta pickup por la carretera federal No. 25, a la altura del poblado de Jaltomate, municipio de Aguascalientes. Los violentos hechos se registraron el domingo a las 01:40 horas.

El lesionado fue identificado como Fernando, de entre 25 y 30 años, quien a bordo de una ambulancia del ISSEA fue trasladado para recibir atención médica al Hospital Hidalgo.

Inicialmente, en el número de emergencias 911 se recibió un reporte donde se informaba que en la carretera federal No. 25 y esquina con la calle Fernando Gómez Esparza, en el poblado de Jaltomate, se había registrado un accidente automovilístico, en el cual una camioneta Chevrolet 1500 pickup, color blanco y sin placas de circulación, se había impactado contra el pilar de concreto de un puente peatonal. Hasta el lugar del percance acudieron policías preventivos de Aguascalientes y agentes de la Guardia Nacional, además de una ambulancia del ISSEA.

Fue a la altura del kilómetro 17+500 donde encontraron la camioneta accidentada y en el interior estaba una pareja lesionada. Los paramédicos del ISSEA procedieron a brindar los primeros auxilios al conductor, quien presentaba una herida en sedal en la cabeza, producida por una bala, además de lesiones contusas en el cráneo. Una vez que fue valorado, se le trasladó para recibir atención médica especializada al Hospital Hidalgo. En el mismo lugar de los hechos también fue atendida una mujer que presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo, aunque no requirió ser trasladada a algún nosocomio.

De acuerdo con la versión del lesionado, minutos antes viajaba en la camioneta en compañía de su actual novia y de su primo, ya que regresaban de un baile y llevaba a su familiar hasta su domicilio. Es el caso que al circular por la carretera federal No. 25 y llegar a la altura del kilómetro 17+500, tomó un retorno para incorporarse a la calle Fernando Gómez Esparza, en el poblado de Jaltomate y en ese momento observó que en ese lugar se encontraban dos de sus ex cuñados, identificados con los apodos de “El Perro” y “El Oso”, quienes le pidieron que detuviera la marcha. Sin embargo, hizo caso omiso y continuó su trayecto hasta llegar al domicilio de su primo, siendo que una vez que lo dejó, procedió a retirarse en compañía de su novia.

Pero al llegar al lugar señalado líneas arriba, uno de sus ex cuñados comenzó a dispararle con una pistola, lo que provocó que perdiera el control de la camioneta y se impactara contra la base de un puente peatonal. En ese momento, sus dos ex cuñados comenzaron a golpearlo con una cadena y posteriormente se dieron a la fuga.