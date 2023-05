José Díaz Briseño Agencia Reforma

WASHINGTON, EU.- Un intercambio de ataques entre el Gobernador de Florida Ron DeSantis y el Presidente Andrés Manuel López Obrador avivó las tensiones entre México y Estados Unidos.

«Tenemos a este Presidente mexicano que está criticando a Florida por promulgar leyes contra la migración ilegal. Me parece que él tiene un desastre en sus manos», dijo DeSantis en Fort Myers durante un evento sobre criptomonedas.

«(Él) tiene cárteles (del narcotráfico) totalmente fuera de control que gobiernan su País. Y todos los millones de personas que vienen a Estados Unidos, todos están pasando por su País. ¿Qué clase de país permite que millones de personas atraviesen así?», reclamó el gobernador y quien es uno de los aspirantes a la candidatura presidencial republicana en 2024.

Apenas el miércoles, DeSantis promulgó una ley que obliga a las empresas de Florida a usar el programa de verificación de empleo E-Verify para detectar a empleados indocumentados. e incrementa los fondos públicos para trasladar a indocumentados a localidades gobernadas por el Partido Demócrata.

Ayer en su conferencia mañanera AMLO cuestionó la política antimigrante de De Santis y otros legisladores de Florida.

«¿Qué pasaría si no existiera este comercio? (entre México y EU). ya en México hay plantas de autopartes de la industria bélica de Estados Unidos. ¿Cómo no vamos a tener relación? ¿Cómo funcionaría su economía sin la nuestra?», dijo.

«Y otra pregunta, y esto también va para el gobernador de Florida, que está en la misma postura, también del Partido Republicano, también haciendo politiquería en vísperas de campañas:

«¿Qué pasaría en Estados Unidos si no trabajaran los migrantes?», cuestionó.