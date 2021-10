Antonio Baranda, Claudia Guerrero y Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) perdió su esencia durante gobiernos anteriores y se volvió defensora de los proyectos neoliberales.

«Las universidades públicas, hasta la UNAM se volvió individualista, defensora de estos proyectos neoliberales, perdió su esencia de formación de cuadros, de profesionales para servir al pueblo», dijo en su conferencia matutina.

Más tarde, legisladores de diversos partidos rechazaron las críticas del Mandatario a la máxima cada de estudios.

Durante la sesión de ayer, senadores panistas lanzaron el tradicional Goya.

Kenia López, vicecoordinadora de la bancada blanquiazul, consideró grave que se estigmatice a la UNAM.

«La @UNAM_MX es la máxima casa de estudios en México, lugar donde millones de mexicanos han empezado a construir sus sueños. Sueños que hoy @lopezobrador_, quiere empezar a truncar», posteó la panista.

El senador independiente Emilio Álvarez Icaza dijo que la defensa de la democracia pasa por la defensa de la universidad pública, laica, gratuita y autónoma.

Recordó que el voto universitario ayudó a López Obrador a ganar la elección de 2018.

«La @UNAM_MX es mucho más grande que la pequeñez que viene en forma de ataques desde Palacio Nacional», escribió en sus redes sociales.

En tanto, el senador priista Manuel Añorve dijo que la máxima casa de estudios es la primera Universidad en Iberoamérica.

«La UNAM es el centro de la pluralidad política en México. La UNAM no debe estar en un debate nacional. Al contrario, debemos cerrar filas para seguirla fortaleciendo», planteó.

Proceso de decadencia

El titular del Ejecutivo aseguró en Palacio Nacional que el «proceso de decadencia» durante el periodo neoliberal también hizo que la UNAM hiciera de lado asignaturas como el Derecho Agrario.

«Ya no hay los economistas de antes, los sociólogos, los politólogos, los abogados, ya no hay Derecho Constitucional, ya el Derecho Agrario es historia, el Derecho Laboral, todo es Mercantil, Civil, Penal, todo es esto; entonces sí fue un proceso de decadencia», acusó.

López Obrador afirmó que ahora es tiempo de remar contracorriente y sentar las bases de la Cuarta Transformación con ayuda del pueblo.

«Afortunadamente, se tiene esta oportunidad de sentar las bases y si es posible consumar la Cuarta Transformación, pero es un proceso, tiene uno que remar contra la corriente. Esto que estábamos hablando de los medios, los que antes callaban, que jugaban un papel para mediatizar, para tener desinformada a la gente, ahora los tenemos en contra», dijo.

El Mandatario abundó que el pueblo le da fortaleza y seguridad, pues es su escudo protector y ángel guardián contra los grupos de intereses creados.

«Corruptos que se habían dedicado a saquear y se mal acostumbraron, y quieren de nuevo regresar a lo mismo. ¿Cómo avanzamos?, con el apoyo de la gente, con el apoyo el pueblo, eso es lo que todos los días me da fortaleza y por eso me siento seguro», expresó.