Un supuesto conflicto por mensajes telefónicos entre una mujer y un hombre desató un violento enfrentamiento entre dos amigos, que terminó con ambos lesionados y uno de ellos detenido en el fraccionamiento Paseos del Sur, en Aguascalientes.

De acuerdo con los primeros reportes, Fernando “N”, de 24 años, presuntamente citó a su amigo Raúl, de 28 años, en un domicilio de la calle Pescara, luego de descubrir una aparente conversación entre este último y su esposa.

El encuentro derivó en una agresión en la que presuntamente se utilizó un cuchillo. Durante el forcejeo, Raúl sufrió heridas en el cuello y en una mano, mientras que Fernando resultó lesionado en el brazo izquierdo.

Tras recibir el reporte de emergencia, elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía Municipal se desplazaron al lugar, donde detuvieron al presunto agresor y solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a Raúl y lo trasladaron en código amarillo al Hospital General de Zona número 2 del IMSS.

Por su parte, Fernando quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica.