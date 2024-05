Para este año, el municipio de Aguascalientes ha destinado una bolsa de 100 millones de pesos para la resolución de temas legales, tanto para demandas laborales como para la resolución de asuntos relacionados con bienes inmuebles, informó Javier Soto Reyes, secretario del Ayuntamiento y director general de Gobierno.

En cuanto al manejo de despidos y demandas laborales, señaló que, aunque no cuenta con una cifra exacta de cuántas personas han sido despedidas o han demandado, el presupuesto destinado se está agotando. Sin embargo, destacó que no se han registrado despidos masivos ni situaciones que requieran una atención urgente. “Estamos trabajando con el sindicato para resolver cualquier queja o molestia de manera colaborativa, evitando afectar a los trabajadores y corrigiendo problemas laborales que puedan surgir”, explicó el secretario.

Además, Soto Reyes abordó el tema de la participación de los funcionarios municipales en marchas democráticas. Al respecto, indicó que, aunque los funcionarios tienen derecho a participar en estas manifestaciones como ciudadanos, deben respetar las normativas electorales y evitar llevar símbolos del Ayuntamiento. “Si se hace esta marcha y es en un día hábil, les pedimos que participen de otra forma para poder cuidar este alineamiento”, mencionó.

Finalmente, Soto Reyes aclaró que los funcionarios no pueden participar en manifestaciones durante su horario laboral ni solicitando permisos especiales, como vacaciones o licencias sin goce de sueldo, para estos fines. “Normalmente, es la libertad fuera de los horarios de trabajo”, concluyó.