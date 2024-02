Un asunto técnico – pedagógico de capital importancia es el seguimiento o el acompañamiento pedagógico al docente en su diaria labor educativa. Cuando el proceso enseñanza – aprendizaje del maestro tiene seguimiento o un acompañamiento eficaz durante el desarrollo de actividades pedagógicas en el salón de clases es altamente probable que se alcancen las metas y los propósitos establecidos y que, de esta manera, se eleve la calidad de los servicios escolares. En cambio, cuando el proceso educativo no tiene acompañamiento pedagógico no hay certeza en los resultados esperados. El acompañamiento pedagógico, pues, es una estrategia o plan para mejorar tanto la enseñanza del docente como los aprendizajes de los alumnos.

Bajo esta óptica, el acompañamiento pedagógico tiene, principalmente, tres propósitos: fortalecer la práctica docente en el aula; contribuir en el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes; y detectar debilidades del proceso enseñanza – aprendizaje, para sugerir acciones de superaciónen casos necesarios.

En la literatura educativa hay varias formas de realizar el acompañamiento pedagógico; aquí sólo se mencionan dos: una, en la que el acompañante señala al docente qué debe hacer para mejorar la enseñanza y, por ende, para mejorar los aprendizajes de los alumnos; y la otra forma es dialogar, intercambiar puntos de vista entre el docente y el acompañante con el fin de que, juntos, identifiquen las debilidades del proceso enseñanza – aprendizaje y que, también juntos,encuentren soluciones viables para elevar la calidad educativa. Se considera que con esta segunda forma se obtienen mejores resultados.

Desde luego, cada docente presenta retos diferentes, por lo que el acompañamiento pedagógico también debe ser diferenciado: hay docentes que tienen dificultades en el diseño de la planeación didáctica, otros en el dominio de todos los temas del programa, otros más carecen de variadas técnicas o de estrategias didácticas para el desarrollo de clases dinámicas, y varios no cuentan con dispositivos tecnológicos para estar en armonía con las exigencias actuales; y para desarrollar los nuevos programas de estudio no pocos presentan dificultades en el diseño o codiseño del programa analítico, en el diseño y desarrollo de proyectos, y en el diseño y desarrollo de la planeación didáctica de conformidad con la reforma actual. Esto obliga, entonces, que el acompañante tenga una noción integral del nuevo proceso educativo para poder apoyar, adecuadamente, al docente en el salón.

¿Quién o quiénes deben brindar el acompañamiento pedagógico a los docentes? El director de una escuela es el máximo responsable de un centro educativo; porque dirige la gestión escolar, el consejo de docentes, la organización y funcionamiento de la institución y porque conoce los propósitos y las metas de mejoramiento educativo de la escuela; por lo tanto, es el primero quien debe brindar acompañamiento pedagógico a los docentes de la institución. Le siguen en esta responsabilidad pedagógica el subdirector del propio plantel y el coordinador académico. Al exterior de la escuela también tiene la encomienda de brindar acompañamiento pedagógico a los docentes el asesor técnico pedagógico, el jefe de enseñanza y el supervisor escolar. Ahora bien, con el objeto de evitar disparidades y contradicciones se requiere, invariablemente, que estas figuras mencionadas unifiquen los criterios del acompañamiento pedagógico, porque, de lo contrario, las contradicciones en la intervención pedagógica provocarían mayores confusiones y problemas en el proceso enseñanza – aprendizaje.

Un factor que no favorece a la tarea de acompañamiento pedagógico es el tiempo. Se puede acompañar al docente en el salón mientras desarrolla la clase, se puede observar el proceso enseñanza – aprendizaje y hasta se puede verificar el nivel de aprendizaje de los alumnos; pero no hay tiempo disponible para el diálogo entre el docente y el acompañante, porque el docente pasa de un salón a otro para atender a los alumnos bajo su responsabilidad. Se están buscando soluciones viables.