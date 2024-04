Mauricio Alafita Sáenz, director del Museo Descubre, destacó el creciente interés en la astronomía, impulsado por eventos y actividades específicas como los eclipses. Según explicó en una entrevista con El Heraldo, el museo ha sido clave en atraer la atención pública hacia la ciencia espacial, que ha sido tradicionalmente relegada en la educación formal.

Alafita Sáenz señaló que, según encuestas y estadísticas recogidas durante dichos eventos, aproximadamente el 90% de los adultos participantes no poseen conocimientos previos en estas áreas. Esto contrasta con niños y jóvenes, quienes, gracias a la tecnología y las redes sociales, tienen mayor acceso a información científica.

El director resaltó la importancia del programa «Descubre la Noche», que se lleva a cabo mensualmente o durante fenómenos astronómicos importantes. Este programa ha sido esencial para fomentar el interés científico y ofrece cursos para ensamblar telescopios, además de ayudar a los asistentes a comprender mejor los fenómenos espaciales.

“Los niños y jóvenes hoy en día acceden fácilmente a información científica gracias a las nuevas tecnologías; no obstante, son los adultos los que muestran mayores deficiencias en estos temas”, indicó Alafita. Añadió que sus programas también están diseñados para las familias, permitiendo que tanto niños como adultos puedan aprender y disfrutar de la ciencia de manera divertida y accesible.

El éxito del museo en la comunidad quedó demostrado en la gran afluencia de visitantes durante su último evento relacionado con un eclipse, atrayendo a más de 1,500 personas en un solo día. Los asistentes participaron en talleres, vieron películas y asistieron a charlas que proporcionaron no solo entretenimiento, sino también un valioso aprendizaje científico.