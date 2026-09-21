Jose Rafael Garza Gutierrez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Cuatro obras de AMLO acumulan 223 mil mdp en subsidios y requieren otros 21 mil 214 mdp en 2027 para financiar su operación.

El presupuesto para nuevas carreteras y su mantenimiento está limitado, pero las obras insignia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador siguen requiriendo recursos públicos para mantenerse a flote.

El Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Mexicana de Aviación y Grupo Mundo Maya han recibido en los últimos cinco años cerca de 223 mil millones de pesos en subsidios para financiar y evitar su insolvencia.

Ahora, en el proyecto de Presupuesto 2027 requieren de otros 21 mil 214 millones de pesos, con lo que sólo esas cuatro obras sumarían subsidios superiores a 244 mil 169 millones.

El monto es superior, por ejemplo, a todo el Presupuesto asignado por la actual administración para el desarrollo de autopistas prioritarias y modernización carretera, el cual ronda los 214 mil millones de pesos.

Tren Maya es, por mucho, la obra que más subsidios ha acaparado. Entre 2024 y 2026 ya obtuvo más de 197 mil millones y para el próximo ejercicio fiscal se plantea asignarle 18 mil 180 millones de pesos adicionales.

Le sigue el Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica, también conocido como GAFSACOMM o Grupo Mundo Maya, con 20 mil 890 millones de pesos entre 2024 y 2026 y con una bolsa adicio nal de 2 mil 152 millones de pesos para 2027.

Esa empresa de participación estatal mayoritaria administra infraestructura de uso militar y civil, incluidos aeropuertos, hoteles, parques, museos, líneas férreas y una aerolínea.

Mexicana de Aviación lleva asignados poco más de 131 millones y se estima que para el siguiente requiere una nueva inyección de recursos por 882 millones de pesos, cifra 636 por ciento superior a la acumulada en dos años.

El AIFA ya no pide recursos para el siguiente año. Estos subsidios y apoyos fiscales son asignados para cubrir los déficits corrientes, pagar gastos de mantenimiento, personal y operación. También fondean infraestructura pendiente debido a que sus costos de operación superan con creces los ingresos que generan por la venta de boletos o servicios.

En el caso del Tren Maya, por ejemplo, de los poco más de 32 mil millones de pesos de ingresos, sólo mil 187.6 millones son por venta de servicios e ingresos diversos, el restante 96 por ciento son subsidios y apoyos fiscales.

Para 2027, el Tren proyecta ingresos por 19 mil 270 millones de pesos, de los cuales 18 mil 180 millones (96 por ciento) serán subsidios y apoyos fiscales.

En el caso de Grupo Mundo Maya, los subsidios y apoyos fiscales que recibirá este año representarán el 43 por ciento de sus ingresos.