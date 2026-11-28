La Federación asignó mil 124 millones 420 mil 947 pesos a Aguascalientes para subsidios destinados a organismos descentralizados estatales durante 2027, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación.

El monto se encuentra establecido en el Anexo 28 del decreto, correspondiente al programa U006, denominado Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, y forma parte de las partidas presupuestales que identifican expresamente recursos para la entidad. El documento también contempla asignaciones para Aguascalientes en materia de agua potable, actividades hidroagrícolas y sanidad e inocuidad agroalimentaria, rubros vinculados con la prestación de servicios, el campo y la vigilancia sanitaria de la producción de alimentos.

En el Anexo 29, relativo a los subsidios para acciones en materia de agua y la distribución del programa hidráulico, se establecen 28 millones 342 mil 150 pesos para la administración del agua y el agua potable, además de ocho millones 230 mil 570 pesos para subsidios hidroagrícolas. Ambas partidas representan una asignación conjunta de 36 millones 572 mil 720 pesos para el estado. Por otra parte, el Anexo 11.1 contempla 27.9 millones de pesos para Aguascalientes en el rubro de sanidad e inocuidad agroalimentaria, destinados a las acciones previstas en ese programa a escala estatal.

Los mil 188 millones 893 mil pesos correspondientes a estas asignaciones no representan la totalidad de los recursos federales que recibirá Aguascalientes durante el próximo ejercicio fiscal. Existen otros rubros, como los ramos 28 y 33, este último integrado por fondos como el de Aportaciones para la Seguridad Pública y el de Aportaciones para la Infraestructura Social, cuyos recursos se distribuyen entre las entidades federativas conforme a las fórmulas y los mecanismos establecidos en la legislación aplicable.