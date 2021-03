Aunque de a poco, en la última semana se ha registrado una menor cantidad de personas contagiadas de COVID-19, y si bien, no se trata de echar campanas al vuelo, se tiene la esperanza de continuar con ese ritmo, siempre y cuando exista la participación ciudadana de mantener los cuidados básicos para prevenir la infección.

Por hacer referencia, el viernes pasado se registró la cifra de contagiados más baja desde el pasado 7 de junio cuando se registraron 29, y desde entonces la tendencia se fue desmesuradamente al alza. En 2020 la cantidad más baja de positivos fue el 28 de mayo con 27 casos, es decir, transcurrieron nueve meses hasta volver a tener menos enfermos.

Para el viernes pasado el reporte fue de 38 nuevos casos y cinco fallecidos; ayer sábado se contabilizaron 40 positivos al coronavirus y seis personas más que perdieron la batalla ante la enfermedad.

A SEGUIR CUIDÁNDONOS. De acuerdo al Informe Técnico, la hospitalización se mantiene en menos del 50% para el área de atención a personas con COVID, y si bien se ha conservado el número bajo, en comparación con los meses más álgidos en cuanto a contagios que fueron después de la segunda mitad del año pasado y los primeros dos meses de éste, la invitación es a que se sigan guardando las medidas de seguridad y sanidad, para mantener en forma controlada y de ser posible a la baja, los niveles de contagios y decesos.

Y es que si bien, han sido menos los contagios comparativamente con los primeros meses de este año, el nivel de riesgo de acuerdo al Índice Estatal COVID (IEC) deja ver que el peligro no ha pasado, pues el semáforo es el naranja al menos para esta capital, de ahí que las limitantes para la movilidad social se mantendrán.

De manera que para esta semana que comienza, las restricciones mayores se tendrán en la capital, que se mantuvo en semáforo rosa, en tanto que los otros 10 municipios lograron pasar al amarillo, sin estar exentos de las restricciones.

EN LOS MUNICIPIOS. Para el caso de los 10 municipios a excepción de la capital, siguen prohibidos los eventos sociales en la vía pública, pero ya no habrá restricciones para los mercados y tianguis en la vía pública, además, los espacios de uso común como parques, jardines y plazas podrán ser visitados. No obstante, los panteones se mantienen cerrados.