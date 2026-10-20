El tradicional Desfile de Calaveras se realizará el viernes 30 de octubre, a partir de las 19:00 horas, con un recorrido por el centro histórico de Aguascalientes. Durante el festival también se llevarán a cabo convites con música, comparsas, danza y mojigangas en distintas calles.

La megavelaria del Foro de las Estrellas concentrará parte de las actividades, con la instalación de los pabellones Infantil, del Pan, Sabores de la Catrina, del DIF Estatal, Comercial y Hecho en Aguascalientes, entre otros. En estos espacios participarán más de 70 expositores locales.

Por su parte, el andador Expoplaza permanecerá abierto de 12:00 a 23:00 horas y contará con una exhibición y concurso de altares, además de una muestra de las figuras utilizadas durante el desfile.

La cartelera musical incluirá presentaciones de música electrónica, mariachi y música sinfónica. El 7 de noviembre, a las 22:00 horas, la explanada de Expoplaza recibirá el concierto gratuito “Eternal Tour”, mientras que el 6 de noviembre Pepe Aguilar presentará “Sinfónico hasta los Huesos” en la megavelaria de la Isla San Marcos, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes y el Mariachi Zacatecano. Para este último espectáculo, los boletos estarán disponibles mediante Superboletos.

En el apartado gastronómico, la Cata Urbana de Calaveras 2026 se desarrollará el 31 de octubre y el 1 de noviembre, de 15:00 a 22:00 horas, en el Pabellón del Vino de Expoplaza. La entrada será gratuita y participarán más de 20 bodegas vitivinícolas de Aguascalientes.

También se realizará el concurso familiar “El Pan Une Familias”, programado para el 1 de noviembre a las 10:30 horas en el Pabellón del Pan, donde los participantes elaborarán y hornearán pan de muerto.

El Foro Catrina, ubicado en el Foro del Lago, albergará actividades escénicas y culturales. El 31 de octubre, a las 15:30 horas, se llevará a cabo el Certamen Internacional de Tunas, con agrupaciones provenientes de Colombia, Puerto Rico, Países Bajos y México.

El espectáculo “Altares Vivientes” tendrá funciones los días 1 y 6 de noviembre, a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas, mientras que el 8 de noviembre las presentaciones serán a las 18:00, 19:00 y 20:00 horas.

Para el 3 de noviembre, a las 17:00 horas, está programado “Calavereando”, una producción que combinará danza, música orquestal, teatro y artes plásticas en torno al legado del grabador aguascalentense José Guadalupe Posada.

Asimismo, el 7 de noviembre, a las 19:00 horas, se realizará la pasarela Catrina Vanguardista, con propuestas de 65 participantes pertenecientes a instituciones educativas y academias.

La agenda contempla también el Encuentro Nacional de Danzón “Calaveras” al ritmo del danzón, con muestras, talleres y bailes distribuidos en diferentes recintos.

En el andador J. Pani se instalará el espacio gastronómico Mi Bello Pueblo, con participación de restaurantes locales. La Zona Atracciones García contará con más de 40 juegos mecánicos y de destreza. A estas opciones se sumarán recorridos de leyendas, experiencias en viñedos y competencias deportivas.

Aunque buena parte de la programación será gratuita, algunas actividades tendrán costo, como el concierto de Pepe Aguilar. La Secretaría de Turismo informó que las fechas, horarios, sedes y precios podrán consultarse en el portal festivaldecalaveras.aguascalientes.gob.mx y en las redes sociales oficiales del evento.