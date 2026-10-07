Así se imprime El Heraldo de Aguascalientes

El periódico que llega a las manos de miles de lectores al amanecer no nace de golpe por la mañana; se construye minuto a minuto en el pulso diario y nocturno dentro de las instalaciones, la redacción y los talleres de El Heraldo de Aguascalientes. Detrás de cada página impresa hay 72 años de historia y un equipo de profesionales que combina rigor periodístico, precisión técnica y un proceso que conjuga un oficio casi artesanal con la tecnología.

La dirección y el sentido de equipo

A la cabeza de esta institución de 72 años, la Directora General, Irma Ramírez, vive el periodismo como una responsabilidad compartida de tiempo completo. Para ella, el mayor reto diario es cultivar un clima laboral armónico donde cada colaborador entregue su talento y pasión, reflejándolo en una edición que conecta de manera viva con la sociedad de Aguascalientes.

Frente a quienes dudan sobre el futuro del formato físico, su postura es clara: el periodismo de calidad exige rigor y, en esa convivencia con las plataformas digitales, el diario impreso no solo garantiza su permanencia, sino que se fortalece al mantener viva la tradición de informar con veracidad.

Fase 1: La chispa en la calle

Toda historia comienza en la calle, donde el trabajo informativo exige presencia constante, agudeza visual y vocación de servicio:

Cecilia De Santos: Apasionada de su profesión, vive el periodismo de tiempo completo, al grado de monitorear la edición impresa durante la madrugada en cuanto se publica en el papel digital. Su jornada inicia cada mañana con la motivación de salir a buscar la nota del día; y aunque siente una enorme satisfacción cuando sus investigaciones llegan a la portada, celebra con el mismo entusiasmo cuando sus compañeros conquistan la primera plana con una buena historia, reflejando el verdadero espíritu de equipo de la redacción.

Apasionada de su profesión, vive el periodismo de tiempo completo, al grado de monitorear la edición impresa durante la madrugada en cuanto se publica en el papel digital. Su jornada inicia cada mañana con la motivación de salir a buscar la nota del día; y aunque siente una enorme satisfacción cuando sus investigaciones llegan a la portada, celebra con el mismo entusiasmo cuando sus compañeros conquistan la primera plana con una buena historia, reflejando el verdadero espíritu de equipo de la redacción. Sergio Cuevas: Enfocado en la cobertura de política, vida sindical y asociaciones civiles, entiende el periodismo como un puente directo entre las autoridades y la sociedad, cuya mayor satisfacción surge cuando los problemas de la ciudadanía encuentran solución a través de las páginas del diario.

Enfocado en la cobertura de política, vida sindical y asociaciones civiles, entiende el periodismo como un puente directo entre las autoridades y la sociedad, cuya mayor satisfacción surge cuando los problemas de la ciudadanía encuentran solución a través de las páginas del diario. Magdalena Valtierra: Con años de experiencia en el contacto directo con la gente, su labor se centra en contar historias, dar voz a las necesidades de la población e investigar los temas clave del entorno local.

Con años de experiencia en el contacto directo con la gente, su labor se centra en contar historias, dar voz a las necesidades de la población e investigar los temas clave del entorno local. Leonardo Márquez: Destaca la responsabilidad de transmitir los valores de la empresa y generar conciencia en los lectores. Su jornada abarca horas de investigación, entrevistas y seguimiento continuo a la información para lograr notas de gran impacto (ocho columnas) que sirvan a la comunidad.

Destaca la responsabilidad de transmitir los valores de la empresa y generar conciencia en los lectores. Su jornada abarca horas de investigación, entrevistas y seguimiento continuo a la información para lograr notas de gran impacto (ocho columnas) que sirvan a la comunidad. Erick Reyes (Fotografía de prensa): Acostumbrado a estar detrás de la cámara, Erick aporta el testimonio gráfico que inmortaliza lo que sucede en el estado. Su mayor satisfacción es ver cómo la gente se reconoce en sus fotografías y saber que su trabajo visual, sumado al texto de los redactores, cobra vida en el camión, en las galerías o en manos de un chofer que se detiene a comprar el diario con un voceador.

Fase 2: El filtro y la dirección editorial

Una vez redactadas las notas y seleccionadas las imágenes, la información ingresa al corazón de la redacción para ser evaluada, priorizada y contrastada:

Jefatura de Redacción (Ana Silvia Lozano Galindo): A esta hora, mientras la ciudad descansa, se reciben y revisan las planas integradas de la sección Local y se cierran las secciones de Policiaca, Deportes y Espectáculos. Su tarea consiste en jerarquizar la información para ofrecer por la mañana una edición seria, atractiva y profesional.

A esta hora, mientras la ciudad descansa, se reciben y revisan las planas integradas de la sección Local y se cierran las secciones de Policiaca, Deportes y Espectáculos. Su tarea consiste en jerarquizar la información para ofrecer por la mañana una edición seria, atractiva y profesional. Edición de Sección (Leonardo Aguilar – Deportes): Encargado de recopilar, estructurar y redactar la sección deportiva, enfrentando la adrenalina de los cierres nocturnos para procesar a contra reloj los eventos que concluyen tarde en la noche.

Fase 3: Estilo, corrección de color y diseño

Antes de armar la página definitiva, el contenido pasa por filtros minuciosos de calidad textual y gráfica:

Corrección de Estilo (Javier Hernández Ruiz): Con 11 años de trayectoria y desempeñándose también como jefe de redacción suplente, su función es auditar minuciosamente la ortotipografía, sintaxis y coherencia de cada texto.

Con 11 años de trayectoria y desempeñándose también como jefe de redacción suplente, su función es auditar minuciosamente la ortotipografía, sintaxis y coherencia de cada texto. Tratamiento Gráfico (Armando Ramírez, color – Norma Neri, blanco y negro): Realiza la corrección técnica de las fotografías, desquitando el exceso de tinta y ajustando los tonos para evitar que las imágenes salgan muy oscuras o «reventadas» al momento de imprimirse en prensa.

Realiza la corrección técnica de las fotografías, desquitando el exceso de tinta y ajustando los tonos para evitar que las imágenes salgan muy oscuras o «reventadas» al momento de imprimirse en prensa. Diseño de Portada (Eduardo Santoyo): Encargado del reto gráfico de maquetar la primera plana. Trabaja en constante diálogo con la jefatura de redacción para equilibrar el espacio entre los textos y la fuerza visual de las imágenes, buscando un formato dinámico que atraiga al lector desde los puestos de periódicos.

Encargado del reto gráfico de maquetar la primera plana. Trabaja en constante diálogo con la jefatura de redacción para equilibrar el espacio entre los textos y la fuerza visual de las imágenes, buscando un formato dinámico que atraiga al lector desde los puestos de periódicos. Formación y Maquetación (Hugo Morales): Recibe las pautas de editores y correctores para estructurar y ensamblar las páginas interiores y secciones del periódico.

Fase 4: La integración y el puente entre lo digital y la placa

En este punto, los archivos de texto e imagen se consolidan en la estructura final de salida:

Jefatura de Formación (Antonio Chávez Valadez): Como líder del área, Toño coordina el flujo de trabajo, supervisando que el armado de las páginas cumpla con los estándares de calidad y apoyando a su equipo en la toma de decisiones técnicas.

Como líder del área, Toño coordina el flujo de trabajo, supervisando que el armado de las páginas cumpla con los estándares de calidad y apoyando a su equipo en la toma de decisiones técnicas. Soporte Multidisciplinario y Salida (Emilio Edrehira): Con un perfil versátil que abarca corrección, calibración de color y apoyo en la jefatura de formación, Emilio consolida los archivos finales y actúa como el vínculo de salida que envía los PDFs listos hacia la estación de CTP.

Con un perfil versátil que abarca corrección, calibración de color y apoyo en la jefatura de formación, Emilio consolida los archivos finales y actúa como el vínculo de salida que envía los PDFs listos hacia la estación de CTP. CTP – Computer to Plate (León Marín): Con 35 años en el diario, León rememora la transición de la fotomecánica analógica a la tecnología digital adoptada en 2011. Desde su estación, recibe los archivos digitales, manda imprimir las placas de aluminio, las dobla y audita que no existan errores antes de llevarlas a la prensa.

Con 35 años en el diario, León rememora la transición de la fotomecánica analógica a la tecnología digital adoptada en 2011. Desde su estación, recibe los archivos digitales, manda imprimir las placas de aluminio, las dobla y audita que no existan errores antes de llevarlas a la prensa. Plataforma Digital (Carlos Cruz): Paralelamente, el equipo digital actualiza la página web y portadas en internet desde primera hora de la mañana, conectando con las audiencias en línea.

Fase 5: La fuerza de la rotativa y la logística de distribución

Llegamos a la nave principal donde la tecnología industrial da vida física al periódico: